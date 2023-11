Verluste an den deutschen Aktienmärkten

07.11.2023 10:54:00 1 min.

Die Aktienmärkte in Deutschland haben am Dienstag Verluste verzeichnet. Der DAX verlor 0,91 Prozent, der MDAX 0,47 Prozent und der TecDAX 0,47 Prozent. Es gab mehr Verlierer als Gewinner. Der Volatilitätsindex VDAX sank auf ein 4-Wochen-Tief. Die Aktie eines Anbieters von biotechnologischen Lösungen stieg stark an, ohne dass es Neuigkeiten dazu gab.