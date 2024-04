Verletzungssorgen bei Robert Glatzel

Nicht zum ersten Mal in dieser Saison geben die Wehwehchen von Robert Glatzel Rätsel auf. Vor der HSV-Reise nach Berlin Anfang Februar hatte der Stürmer noch im Abschlusstraining mitgewirkt, fehlte beim 2:1-Sieg gegen die Hertha aber plötzlich in der HSV-Startelf.

Für diese war Glatzel dann auch bis zum vergangenen Samstag vorgesehen, beim 1:1 in Fürth stand er dann jedochDas gegenwärtige Sorgenkind des HSV hat diesmal wohl mit Oberschenkel-Problemen zu kämpfen, die zum Start der Übungswoche in den Katakomben behandelt wurden. Eine strukturelle Verletzung soll nicht vorliegen, aber eben eine Blessur, die am Mittwoch noch nicht wieder mehr zuließ als eine individuelle Einheit im Kraftraum.Wann Glatzel auf den Rasen zurückkehrt, ist offen, die Gefahr eines neuerlichen Ausfalls steigt aber mit jedem verpassten Teamtraining vorm Heimspiel am Samstag (13 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) gegen den 1. FC Kaiserslautern, seinen Ex-Klub (19 Zweitligaspiele in der Saison 2016/17

