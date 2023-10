Verletzungsgefahr: Wattestäbchen: Darum gehören sie nicht ins Ohr

Wattestäbchen - oder Q-Tips - sind in den meisten Haushalten ein alltägliches Hygieneprodukt. Die meisten nutzen sie, um überschüssiges Ohrenschmalz zu entfernen und ein sauberes Ohrgefühl zu erzeugen. Doch die harmlos aussehenden Stäbchen können im Ohr großen Schaden anrichten.Experten warnen davor, dass das Einführen von Wattestäbchen in den Gehörgang riskant ist.

: Anstatt das Ohrenschmalz zu entfernen, kann das Wattestäbchen es tiefer in den Gehörgang schieben. Das kann zu einer schmerzlichen Verstopfung führen.: Ein versehentliches Eindringen in den Gehörgang kann das Trommelfell perforieren. Das kann einen Riss und im schlimmsten Fall einen Hörverlust verursachen.: Wattestäbchen können die Haut im Gehörgang austrocknen und Juckreiz verursachen.

Weiterlesen:

focusonline »

Trommelfellriss: Und plötzlich pfeift das OhrHausmittel Weiterlesen ⮕

Neubrandenburg: Kinderbande verprügelt 13-Jährige - jetzt spricht die Mutter des OpfersErwachsene kümmern sich nicht darum Weiterlesen ⮕

Gewaltige Überraschung im „Super Mario Bros.“-Film: Darum solltet ihr den Abspann nicht wegschaltenWer vorhat, demnächst „Super Mario Bros.“ im Stream zu sichten, sollte sich nach dem Film auf jeden Fall den Abspann ansehen. Das Warten.. Weiterlesen ⮕

Darum darf ein Saarlouiser seinen eigenen Baum nicht fällen​Für Niklas Weyrich aus Neuforweiler verursacht die 18 Meter hohe Linde vor seinem Haus nichts als Kosten, Arbeit und Gefahr. Der Baum soll weg – doch die Stadt verbietet die Fällung. Wie der Saarlouiser sich nun wehren möchte. Weiterlesen ⮕

Darum will Sarah-Jane Wollny nicht nur Influencerin seinSarah-Jane Wollny (25) hat keine Lust, eine Vollzeit-Influencerin zu sein! Die 25-Jährige ist seit Jahren in der Reality-Sendung Die Wollnys zu sehen, in der das Leben ihrer mehr als zehnköpfigen Familie thematisiert wird. Durch die TV-Präsenz hat sie inzwischen auf Social Media fast 200.000 Follower gesammelt. Weiterlesen ⮕

Überraschung: Darum wird die EZB die Zinsen heute nicht erhöhen, sondern eine Rallye auslösenAm Donnerstagnachmittag wird die Europäische Zentralbank (EZB) ihre nächste Zins-Entscheidug mitteilen. Wir verraten schon jetzt, warum die EZB die Zinsen wohl nicht erhöhen wird und damit eine Rallye am Aktienmarkt auslösen wird. Weiterlesen ⮕