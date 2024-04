Verletzungen bei Rot-Weiss Essen nach Niederlage in Bielefeld

Den - ohnehin nicht komplett befriedigenden - Punkt in Bielefeld muss Rot-Weiss Essen auch noch sehr teuer bezahlen, schließlich brechen zwei Leistungsträger weg. Es gibt aber auch gute Nachrichten von der Hafenstraße.."Beim 0:1 sind wir der Musik hinterhergerannt. Nach dem 1:1 war meine Mannschaft voll da. Wir haben nach vorn gespielt und waren überzeugter", meinte Dabrowski und sprach von einem gerechten Remis:"machen.

Der Ausfall trifft die Essener hart. Zum einen ist Obuz als Unterschiedsspieler ohnehin nicht adäquat zu ersetzen, zum anderen gibt es auf seiner Position kaum eine echte Alternative. In Bielefeld fand auch Obuz nur schwer ins Spiel. Nach dem Ausgleich hatte er jedoch die beiden besten Chancen zum Siegtreffer. Vor allem ein Solo an fünf Arminen vorbei war sehenswert und wurde erst in letzter Sekunde gestoppt.die Partie beim SV Waldhof wegen einer Gelbsperre verpassen wird.

Nach der Partie in Mannheim muss RWE erneut auswärts ran, denn am Mittwochabend, 24. April, wird das Gastspiel beim 1. FC Saarbrücken im Ludwigspark nachgeholt. Vor eigenem Publikum steht dann am Sonntag, 28. April, ab 13.30 Uhr das Duell mit dem FC Ingolstadt 04 an.Bis dahin will RWE-Sportdirektor Christian Flüthmann in seiner Kaderplanung ein paar Schritte weitergekommen sein, schließlich gibt es Spieler mit auslaufenden Verträgen.

Rot-Weiss Essen Verletzungen Niederlage Bielefeld Leistungsträger Hafenstraße

