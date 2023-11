Verletzungen bei NFL-Spielern

Mark Andrews (Baltimore Ravens) hat sich im Spiel gegen die Cincinnati Bengals am Donnerstag schwer am Knöchel verletzt. Es gibt jedoch eine kleine Chance, dass er in dieser Saison noch zurückkehren könnte. Der Head Coach John Harbaugh äußerte die Hoffnung auf eine Rückkehr des Tight Ends. Die Los Angeles Rams sind besorgt um ihren Star-Receiver Cooper Kupp, der sich im Spiel gegen die Seattle Seahawks eine Knöchelverletzung zugezogen hat.

Talanoa Hufanga, der All-Pro Safety der San Francisco 49ers, hat sich gegen die Tampa Bay Buccaneers eine Verletzung am rechten Knie zugezogen





Talanoa Hufanga, der All-Pro Safety der San Francisco 49ers, hat sich gegen die Tampa Bay Buccaneers eine Verletzung am rechten Knie zugezogen

Verletzungen von NFL-SpielernDeshaun Watson, Leighton Vander Esch, Kwon Alexander und Marcus Jones werden aufgrund von Verletzungen für den Rest der Saison ausfallen.

Vor den Deutschland-Spielen: Verletzungen und knappe Ergebnisse prägen NFL-SaisonEs ist fast Halbzeit in der NFL-Saison. Es gibt erste Favoriten auf den Einzug in den Super Bowl. Kommenden Sonntag steigt das Top-Spiel in Frankfurt.

NFL-Gerüchte: Baltimore Ravens wohl Favorit auf Henry-TradeIn der NFL brodeIn der NFL brodelt die Gerüchteküche immer. ran zeigt, welcher Spieler wo gehandelt wird.

Blamage in NFL Woche 9: Baltimore Ravens rupfen die Seattle SeahawksAlle Highlights im Video

NFL: New England beendet Durststrecke spektakulär, Ravens überrollen DetroitIn letzter Sekunde haben die New England Patriots in der NFL die vierte Niederlage in Folge verhindert. Ein dickes Ausrufezeichen setzten die Baltimore Ravens.

NFL: St. Brown und Detroit Lions mit deutlicher Niederlage gegen die RavensAmon-Ra St. Brown hat mit den Detroit Lions in der NFL eine überraschend heftige Pleite kassiert. Gegen die Baltimore Ravens waren die Lions um den deutsch-amerikanischen Wide Receiver beim 6:38 chancenlos und mussten ihre zweite Saisonniederlage hinnehmen.

