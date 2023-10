Verletzte Spieler kehren auf den Platz zurück

Wieder auf dem Platz waren dabei die zuletzt fehlenden Serge Gnabry (Unterarmbruch), Dayot Upamecano (Muskelverletzung im linken hinteren Oberschenkel), Raphael Guerreiro (Muskelfaserriss im linken Oberschenkel) und Leon Goretzka (Mittelhandfraktur).

Fünf Spieler fehlten dagegen bei der Einheit am Vormittag. Kingsley Coman laboriert an einer leichten Sprunggelenksstauchung, Jamal Musiala und Noussair Mazraoui sind erkältet, Leroy Sane wirkte aus Gründen der Belastungssteuerung nicht mit. Torwart Sven Ulreich absolvierte individuelles Training.

Drei Rote Karten in der ersten Halbzeit: Bayern-Spieler Kimmich muss gegen Darmstadt 98 vom PlatzIm Spiel gegen den SV Darmstadt 98 erhielt Bayern-Spieler Kimmich in der ersten Hälfte gleich drei Rote Karten. Der Schiedsrichter erklärte, dass es noch nie zuvor in der ersten Halbzeit drei Rote Karten gegeben habe. Kimmich akzeptierte die Entscheidung und gab seinen Fehler zu. Weiterlesen ⮕

Verletzte Spieler fehlen beim Training des FC BayernMusiala, Sané und Coman konnten aus verschiedenen Gründen nicht am Training teilnehmen. Goretzka war trotz Verletzung dabei. Es ist unklar, ob die Spieler für das Pokalspiel oder das Bundesliga-Topspiel einsatzbereit sein werden. Weiterlesen ⮕

Platz vor der Marienkirche in Landau wird Kardinal-Wetter-Platz bleibenDer Platz vor der Marienkirche in Landau wird weiterhin Kardinal-Wetter-Platz heißen. Das Bistum Speyer hat jedoch beschlossen, dass der Platz zu einem Gedenkort für Betroffene sexuellen Missbrauchs wird. Eine Hinweistafel soll an Verdienste und Versagen von Kardinal Friedrich Wetter erinnern und schwere Fehler im Umgang mit sexualisierter Gewalt benennen. Weiterlesen ⮕

WoW Classic: Bots wehren sich gegen Reports – bannen einfach die echten Spieler weg„Wenn du mich meldest, melde ich dich auch“ - eine alberne Drohung. Aber Bots in WoW Classic sitzen am längeren Hebel und ziehen das auch durch. Weiterlesen ⮕

Debakel in Leipzig: FC-Krise schärfer als je zuvorDas Debakel in Leipzig hat die Derby-Euphorie nach dem 3:1 in Gladbach in 90 Minuten mal eben komplett verpuffen lassen. Die FC-Krise ist schärfer als je zuvor. Es war die höchste Bundesliga-Pleite in der Trainer-Karriere von Steffen Baumgart (51). Der FC war nur einmal schlechter in der Geschichte, verlor 70/71 mit 0:8 bei den Bayern. Soweit die Statistik... Viel schlimmer: Unfassbar, was sich die Spieler im Kollektiv für Fehler leisteten. Billige Ballverluste. Katastrophales Zweikampfverhalten. Nicht zu erklärende Fehlpässe. Ein Pannen-Festival, wie es die Bosse selten erlebt haben. „Das war eines der ganz wenigen Spiele, in dem wir so unterlegen waren“, sagte Baumgart. Lizenzspieler-Leiter Thomas Kessler (37): „Es gab einige Aktionen, eklatante Fehler, die ich in diesem Ausmaß von unserer Mannschaft noch nicht gesehen habe. Das war bemerkenswert.“ Endlich der erste Köln-Sieg! Was Trainer Steffen Baumgart (51) jetzt verspricht... ► Noch auf dem Platz versammelte der Coach seine Spieler nach dem Abpfiff um sich herum und stauchte sie zusammen. Später sagte er: „Dass man hier den Arsch vollkriegen kann, war uns bewusst. Damit müssen wir leben bei so einem Gegner, wenn der dann auch noch 90 Minuten seine Qualität auf den Platz bringt. Womit ich nicht leben kann, ist, wenn du einfach aufhörst und jeder für sich auf dem Platz läuft Weiterlesen ⮕

Starke Schwankungen am Markt und positive Wirtschaftsdaten aus den USADie vergangene Woche am Markt war von starken Schwankungen geprägt, verursacht durch enttäuschende Unternehmensergebnisse, die mehrheitlich negativ sanktioniert wurden. Gleichzeitig prasselten positive Wirtschaftsdaten aus den USA auf die Investoren ein, welche so interpretiert wurden, als dass die Fed die Zinssätze erneut anheben wird. Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten sind durch die wirtschaftlichen Sorgen etwas in den Hintergrund gedrängt worden, weshalb die Ölpreise unter die Marke von 90,- USD fallen konnte. Die Erhöhung der wöchentlichen US-Lagerbestände drückte die Preise ebenfalls. Ein Highlight der Woche war die Prognose der Internationalen Energieagentur, die einen Höhepunkt der globalen Ölnachfrage bis 2030 vorhersagt. In London blieb Kupfer trotz der noch undurchsichtigen Wirtschaftslage sowohl in China als auch Europa und den USA stabil. Neueste chinesische Statistiken zeigen allerdings einen Nachfragerekord im September. Die Tonne Kupfer wird mit derzeit mit rund 7.950,- USD gehandelt. Gold notierte zum Wochenschluss sogar bei über 2.000,- USD je Feinunze und untermauert damit seinen Status als sicherer Hafen. Weiterlesen ⮕