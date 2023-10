Verletzte Spieler bei Bayern München

Musiala (20) fehlte bei der öffentlichen Einheit am Montagmorgen wegen einer Erkältung, Sané (27) war aus Gründen der Belastungssteuerung nicht dabei. Frankreichs Fußball-Nationalspieler Coman konnte wegen einer leichten Sprunggelenkstauchung nicht teilnehmen. Goretzka im Training dabeiOb die drei Offensivkräfte für das Pokalspiel am Mittwoch (20.45 Uhr) beim 1. FC Saarbrücken oder für das Bundesliga-Topspiel am Samstag bei Borussia Dortmund (18.

Zudem pausierte auch Noussair Mazraoui mit einer Erkältung und Torwart Sven Ulreich, der ein individuelles Training absolvierte. Mit dabei dagegen war trotz seines Mittelhandbruchs Mittelfeldspieler Leon Goretzka, der eine Schiene an der linken Hand trug. Ob der 28-Jährige möglicherweise schon in Dortmund wieder spielen kann, blieb zunächst ebenfalls unklar. Mittelfeldpartner Joshua Kimmich ist gesperrt.

