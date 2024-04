Verlegung eines verbreiterten Radwegs auf die Kurfürstenstraße

Es staut sich auf der Kurfürstenstraße. Grund dafür ist die Verlegung eines verbreiterten Radwegs auf die Straße. Darüber informierte die Stadt auf Anfrage der „Potsdamer Neuesten Nachrichten“ (PNN). Nachdem 2023 die Fahrbahndecke der wichtigen innerstädtischen Verbindung zwischen Nauener Tor und Behlertstraße erneuert wurde, war bereits auf der Straßenseite Richtung Behlertstraße der Radstreifen neu angelegt worden. Das traf wegen wegfallender Parkplätze aber nicht überall auf Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen. Nun wird auf der Gegenrichtung die Straße verbreitert, um dort den anschließend breiteren Radstreifen auf die Straße zu verlegen. Dafür müssen zunächst die bereits vorhandenen Fahrradstellplätze entfernt werden. Die Stadt kündigte zudem an, dass Bäume gefällt werden müsste

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



Tagesspiegel / 🏆 42. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Putin kündigt Verlegung von Truppen an die Grenze Finnlands anRusslands Präsident Wladimir Putin hat in einem ausführlichen Interview in russischen Staatsmedien angekündigt, Truppen an die Grenze Finnlands verlegen zu wollen. Zudem betonte er, dass sich Russland nicht in die US-Wahlen einmischen wolle. Putin hält den Nato-Beitritt Finnlands und Schwedens für sinnlos.

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Das wusste die DDR über die Terroristen: die Stasi-Akte der RAF-RentnerNicht nur westdeutsche Behörden haben die Linksextremisten seit mehr als 30 Jahren im Visier, auch die Stasi in der DDR hatte Infos über Klette und Staub.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

Die 10 Frühlings-Highlights, auf die sich die Bielefelder jetzt freuen könnenZwei Flohmärkte mit Kultstatus starten, die Natur sorgt für tolle Fotomomente und Freizeitorte und Draußenlokale öffnen wieder. Unsere Tipps für den Frühling.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

„Das Signal“: Ende erklärt – die Wahrheit über die ominöse Ankunft und die ISS-Intrige„Das Signal“ lässt das Netflix-Publikum derzeit in ein galaktisches Familienrätsel abtauchen. Aber wie ist das Ende der deutschen Drama-Thriller-Serie..

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »

'Die gleichen Probleme': Wie die Honda-Fahrer die Situation analysierenJoan Mir hätte in Katar fast den 'Japan-Cup' gewonnen - Die Einschätzung der Honda-Fahrer - Wo man steht und in welchen Bereichen die Probleme liegen

Herkunft: MST_AlleNews - 🏆 28. / 65 Weiterlesen »

Die Lage am Morgen: Scholz wird die Debatte nicht los, die er beenden willDer Streit über die Taurus-Lieferung untergräbt die Autorität des Kanzlers. Die Bundeswehr soll Hilfsgüter über Gaza abwerfen. Und: Kampfkandidatur um das Amt des Nato-Generalsekretärs. Das ist die Lage am Mittwochmorgen.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »