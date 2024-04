Verlangsamung des Marktes für Schönheitsprodukte zu Beginn des Jahres

Externe Datenpunkte würden eine Verlangsamung der Dynamik des gesamten Marktes für Schönheitsprodukte zu Beginn des Jahres widerspiegeln, erklärte das Unternehmen. 'Was wir jetzt, zwei Monate nach Beginn unseres Geschäftsjahres, sehen, ist eine Verlangsamung in der gesamten Kategorie', erklärte Ulta Beauty-CEO David Kimbell.'Wir sind mit der Erwartung in das Jahr gestartet, dass sich die Kategorie abschwächen würde und haben dies auch in unserer Telefonkonferenz vor einigen Wochen angesprochen.

' 'Was wir bisher gesehen haben, ist eine Verlangsamung in der gesamten Kategorie über alle Preispunkte und Segmente hinweg', ergänzte er.'Das ist etwas früher und etwas stärker, als wir erwartet haben. Wir wachsen immer noch, wir sind immer noch sehr engagiert, aber wir haben gesehen, dass sich die Wachstumsrate wahrscheinlich schneller verlangsamt, als wir erwartet haben

