Verlagerung der Produktion von Stihl in die Schweiz?

Verlagert das nächste Traditionsunternehmen seine Produktion ins Ausland ? Nach Miele könnte nun auch Stihl umziehen. Das legt zumindest ein neues Interview nahe. Nachdem der Waschmaschinenspezialist Miehle bereits im Februar angekündigt hatte, die Produktion nach Polen zu verlagern, könnte nun das nächste Unternehmen nachziehen. Der Kettensägenhersteller " Stihl ", bekannt für das markante Orange seiner Werkzeuge, könnte demnächst in der Schweiz produzieren.

Obwohl das Land an sich als teurer gilt, sei die Produktion dort billiger, das erklärt Nikolas Stihl, Beiratsvorsitzender von "Stihl" gegenüber der "Tagesschau". Die Traditionsfirma aus Baden-Württemberg ist fast 100 Jahre alt und hat weltweit rund 20.000 Mitarbeiter. Eigentlich sollte eine neue Fabrik in Ludwigsburg erreichtet werden, so die "FAZ". "Wir haben die Entscheidung, ob und was wir dort bauen, erst einmal verschoben", so Stihl im Interview mit der Zeitun

