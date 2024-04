Verkehrsunfall mit zwei Verletzten auf der St 2357

Am Freitag (5. April) ereignete sich gegen 14.30 Uhr auf der St 2357 auf Höhe Eglsee ein Unfall mit zwei verletzten Verkehrsteilnehmern. Eine 23-jährige Trostberg erin wollte mit ihrem VW von Eglsee aus kommend nach links auf die St 2357 in Fahrtrichtung Trostberg abbiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden 59-jährigen Audi-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß auf der Kreuzung.

Die 23-jährige Trostbergerin wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften aus ihrem Fahrzeug geborgen werden. Sie zog sich schwere Verletzungen zu. Der 59-jährige Fahrer aus Feichten an der Alz zog sich durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Beide wurden mit dem Rettungsdienst in die umliegenden Kliniken verbracht. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt 25.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr übernahm die Unfallabsicherung sowie die Verkehrslenkung. Die St 2357 war für die Zeit der Unfallaufnahme rund eineinhalb Stunden abschnittsweise gesperrt

Verkehrsunfall St 2357 Eglsee Trostberg Verletzte

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



chiemgau24 / 🏆 50. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Verkehrsunfall mit zwei verletzten PersonenRathenow, Verladestraße - Freitag, den 15.03.2024, 17:55 Uhr Der Fahrer eines KOM befuhr die Verladestraße vom Bahnhof kommend in Fahrtrichtung Grünaue

Herkunft: CityReport - 🏆 59. / 61 Weiterlesen »

Reifen geplatzt Verkehrsunfall mit 3 schwer und 3 leicht verletzten Personen sowie 6 beteiligten FahrzeugenGotha (ots) Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstag, 22.02.2024, gegen 18:30 Uhr, auf der Bundesautobahn 4, Fahrtrichtung Dresden,

Herkunft: CityReport - 🏆 59. / 61 Weiterlesen »

Vierstündgie Vollsperrung der B108 nach Verkehrsunfall mit fünf verletzten PersonenTeterow (ots) Am Sonntag, dem 24. März 2024 kam es gegen 13:00 Uhr auf der B 108 zwischen Laage und Teterow, in Höhe des Abzweiges Diekhof (L14

Herkunft: CityReport - 🏆 59. / 61 Weiterlesen »

folgenschwerer Verkehrsunfall mit 3 verletzten PersonenOsburg (ots) Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Montag, 25.03.2024 gegen 16.15 Uhr, in der Gemarkung Osburg auf der L151 im Kreuzun

Herkunft: CityReport - 🏆 59. / 61 Weiterlesen »

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen in StralsundStralsund (ots) Am 27.03.2024 gegen 14:35 Uhr kam es in Stralsund, Am Langendorfer Berg, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.Eine 35 Jäh

Herkunft: CityReport - 🏆 59. / 61 Weiterlesen »

Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten auf der A1 - fehlende Rettungsgasse macht Einsatzkräfte sprachlosBurscheid (ots) Am Karfreitag, 29. März, wurde der Löschzug Stadtmitte gegen 11:11 Uhr auf die A1 in Fahrtrichtung Leverkusen alarmiert. Gemeld

Herkunft: CityReport - 🏆 59. / 61 Weiterlesen »