Verkehrsunfall auf der St2550

Ein Unfall hat sich am späten Dienstagabend auf der St2550 ereignet. Die Fahrerin eines Dacia verlor offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug. Eine 26-jährige Mühldorferin fuhr am Dienstagabend, gegen 22.30 Uhr, mit ihrem Dacia auf der Staatsstraße 2550 von Mühldorf kommend in Richtung Ampfing. Durch das Ausweichmanöver verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Hierdurch kam sie mit ihrem Wagen zunächst nach links und im weiteren Verlauf nach rechts von der Straße ab.

Die Fahrerin konnte sich selbstständig auf dem verunfallten Fahrzeug befreien. Sie wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Feuerwehr Mettenheim war mit zwei Fahrzeugen zur Absicherung der Unfallörtlichkeit vor Ort. Die Staatsstraße musste nach der Fahrzeugbergung gereinigt und konnte erst anschließend wieder für den Verkehr freigegeben werden

