Verkehrsunfall auf der BAB 7 in Kassel

Gegen 21:40 Uhr kam es auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Süden zwischen dem Dreieck Kassel Ost und dem Kreuz Kassel Mitte zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Lkw. Dabei starb einer der beteiligten Lkw-Fahrer, ein 57-jähriger Mann. Der Unfallhergang und ob möglicherweise weitere Fahrzeuge beteiligt waren, sind jetzt Gegenstand der Ermittlungen der Polizeiautobahnstation Baunatal.

Hierzu werden Zeuge gebeten, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich bei der Polizeiautobahnstation Baunatal unter der Tel.-Nr. 0561-910-1920 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Kassel wurde ein Gutachter zur Unfallrekonstruktion hinzugezogen.An der Unfallstelle waren weiter Kräfte der Feuerwehr sowie der Rettungsdienst eingesetzt.Im Zusammenhang mit Fahrplanänderungen bei der Regionalbuslinie 601 werden Angebotsanpassungen bei der Buslinie 690 vorgenomme

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



CityReport / 🏆 59. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Drogenfahnder stellen Betäubungsmittel im Wert von etwa 200.000 Euro bei 61-Jährigem sicherKassel (ots) Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen Kassel: Einen überraschen

Herkunft: CityReport - 🏆 59. / 61 Weiterlesen »

A8 bei bei München nach Verkehrsunfall mehrere Stunden gesperrtAuf der A8 Richtung München ist es am Mittwoch zu einem Unfall mit zwei Schwerverletzten gekommen. Zwei der drei Spuren waren mehrere Stunden gesperrt.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Verkehrsunfall im Autobahntunnel auf der BAB 448 Fahrtrichtung WittenBochum (ots) Am heutigen Sonntag kam es auf der BAB 448, Fahrtrichtung Witten, zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen eingeschlossen wurd

Herkunft: CityReport - 🏆 59. / 61 Weiterlesen »

Verkehrsunfall: Mutter nach schwerem Verkehrsunfall in Berlin gestorbenBerlin - Eine 41-jährige Frau ist am Samstag in Berlin bei einem Verkehrsunfall in der Nähe des Potsdamer Platzes schwer verletzt worden und

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Kassel: Alter McDonald’s bei Kleinanzeigen aufgetauchtKassel (Hessen) – Wer will seinen eigenen Drive-in? Die einstige McDonald’s-Filiale an der B7 in Kassel ist jetzt bei Kleinanzeigen im Angebot.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

Verkehrsleiter vom Dienst (m/w/d) bei Flughafen GmbH Kassel | airliners.deAb sofort suchen wir in Vollzeit einen Verkehrsleiter vom Dienst (m/w/d) Aufgaben: Überwachung der Betriebsbereitschaft des Verkehrsflughafens und der Einhaltung aller betrieblich relevanten Genehmigungen (Gesetze und Vorschriften) Bestellung als sachkundige Person für die Leitung des Verkehrs im täglichen Betrieb (Verkehrsleiter vom Dienst)...

Herkunft: airliners_de - 🏆 84. / 53 Weiterlesen »