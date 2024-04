Verkehrsregeln: Strafen für falsche oder fehlende Nummernschilder

Im Straßenverkehr geht es nicht nur um richtiges Verhalten gegenüber anderen Teilnehmenden. Auch das Auto und sein Kennzeichen unterliegen gesetzlichen Vorschriften, nämlich der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV). Hierbei drohen Strafen , die nicht jedem bewusst sind.Das Nummernschild dient in erster Linie dazu, die oder den Halter*in eines Fahrzeugs zu ermitteln und ist entsprechend verpflichtend.

Zusätzlich gibt die angebrachte TÜV-Plakette Auskunft darüber, wann die nächste Hauptuntersuchung ansteht. Wer also ohne Kennzeichen am Auto erwischt wird, muss laut Bußgeldkatalog bereits mit einer Strafe von 60 Euro rechnen. Noch teuerer wird es allerdings in einem anderen Fall. Denn nicht nur das Fehlen des Nummernschildes kann geahndet werden. Ist es nicht richtig erkennbar, drohen ebenfalls Bußgelder. Fahrzeigführerinnen oder -führer, deren Auto-Kennzeichen „mit Glas, Folie oder ähnlichen Abdeckungen versehen“ ist, zahlen 65 Eur

