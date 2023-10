Verkehrsprognose für die 44. Kalenderwoche vom 30. Oktober bis 5. November

In Vorbereitung der Anlieferung der neuen Trambahnen wird die stadteinwärtige Anschlussstelle L 40 – Wetzlarer Straße/ Fritz-Zubeil-Straße umgebaut und muss gesperrt werden. Eine Umfahrung kann über die Abfahrten Neuendorfer Straße oder Horstweg erfolgen.Die Kurfürstenstraße wird im Abschnitt zwischen Hebbelstraße und Nauener Tor unter halbseitiger Sperrung und Einbahnstraßenregelung in Richtung Hans-Thoma-Straße erneuert.

Die Straße Brauhausberg ist für Leitungs- und Straßenbaumaßnahmen zwischen Heinrich-Mann-Allee und Finkenweg stadtauswärts als Einbahnstraße ausgewiesen. Für die Herstellung der Haltestellen in Höhe Finkenweg und „oberer“ Templiner Straße muss die Straße Brauhausberg halbseitig gesperrt werden.Zur Herstellung eines Trink- und Schmutzwasserhausanschlusses muss die Potsdamer Straße zwischen Schulplatz und Habichtweg halbseitig gesperrt werden. Für den Verkehr stehen je Richtung ein Fahrstreifen zur Verfügung.

