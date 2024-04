Verkehrspolizei kontrolliert Autos bei Tuningtreffen

Die Verkehrspolizei in Augsburg kontrolliert 300 Autos an einem Wochenende. Anlass sind sogenannte Tuningtreffen. Fündig werden die Beamten etwa an einer Tankstelle.und in zwölf Fällen auch aus dem Verkehr gezogen. Anlass waren den Angaben der Ermittler zufolge mehrere sogenannte Tuningtreffen in der Region.

Laut Polizei hätten die Kontrollen im Zeitraum von Freitag bis Montag stattgefunden, Einsatzkräfte der Verkehrspolizei seien zusammen mit fachkundigen Beamten weiterer Dienststellen unter anderem im Gablinger Weg und in der Holzbachstraße vor Ort gewesen. Speziell im Gablinger Weg befindet sich eine Tankstelle, die von der Tuningszene seit Jahren als Treffpunkt genutzt wird. Neben Tunern treffen sich dort oft aber auch andere Autofans, etwa Fahrer von Oldtimern. Man habe an den Standorten"eine Vielzahl von szenetypischen Fahrzeugen" kontrolliert und dabei den technischen Zustand sowie die Einhaltung der Verkehrsregeln überprüft, so die Polize

