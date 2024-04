Verkehrslage in Bayern nach Ferienende entspannt

Nach Ferienende reisen viele Urlauber zurück - und es wird häufig voll auf den Straßen. In Bayern bleibt die Verkehr slage am Samstag zunächst entspannt. Doch am Freitag kam es zu Motorradunfällen. Auf Bayerns Straßen ist es trotz Ausflugswetter und erwarteten Urlaubsrückreisen am Samstag zunächst ruhig geblieben. Am Vormittag sei die Verkehr slage „sehr übersichtlich“ gewesen, sagte ein Sprecher des Verkehr slagezentrums vom Polizeipräsidium Oberbayern Süd auf Nachfrage.

Auf der A3 und der A6 sei es demnach zu kleineren Staus gekommen. Der Sprecher erwartete, dass die Verkehrslage weiter ruhig bleiben werde, „solange es zu keinen größeren Unfällen“ kommt. Auch zu langen Wartezeiten an der bayerischen Grenze zu Österreich lagen keine Meldungen vor, wie der Sprecher sagt

Bayern Verkehrslage Ferienende Ausflugswetter Urlaubsrückreisen

