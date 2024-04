Verkehrsbetriebe in Düsseldorf, Krefeld und Bochum bestreikt

Kommunale Verkehrsbetriebe in Düsseldorf, Krefeld und Bochum werden ab den frühen Morgenstunden bestreikt. Ganztägig sollen mancherorts Busse und Stadtbahnen ausfallen. Parallel wird verhandelt.und Umgebung, in Krefeld und Bochum werden sich schon in den frühen Morgenstunden mit erheblichen Einschränkungen bei Straßenbahnen, U-Bahnen und Bussen einstellen müssen.

Die Arbeitsniederlegungen sollten mit der Frühschicht beginnen. Mehrere Stadtbahnen wie die U73 aus Richtung Benrath in Richtung Düsseldorfer Innenstadt seien betroffen, schilderte ein Verdi-Sprecher. Zahlreiche Buslinien - auch ab und nach Ratingen und Mettmann - sollten nicht bedient werden. In Bochum gehe es ausschließlich um den Busbetrieb. Inseien alle bei der WSK mobil beschäftigten Bus- und Straßenbahnfahrer zur Arbeitsniederlegung aufgerufen.

Die Arbeitgeberseite hatte kürzlich schriftlich ein verbessertes Angebot vorgelegt, unter anderem mit bis zu vier zusätzlichen freien Tagen für bestimmte Beschäftigtengruppen. Der kommunale Arbeitgeberverband KAV NW verweist auch auf eine deutliche Gehaltserhöhung zum 1. März, eine wirtschaftlich äußerst angespannte Lage der Nahverkehrsunternehmen und eine enge Personalsituation.

