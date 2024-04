Verkehrsbereich verursacht auch 2023 mehr Abgase als erlaubt

Der Verkehrsbereich hat nach Angaben des unabhängigen Expertenrats für Klimafragen auch 2023 deutlich mehr Abgase verursacht als gesetzlich erlaubt. Statt der erlaubten 133 Millionen Tonnen CO₂ seien im Verkehr im vergangenen Jahr 146 Millionen Tonnen Treibhausgase entstanden, schreiben die Fachleute in ihrem am Montag in Berlin veröffentlichten Prüfbericht zu im März vorgestellten Daten des Umwelt bundesamts .

Wie schon das UBA und Bundesklimaschutzminister Robert Habeck führt aber auch der Expertenrat das nicht auf wirksame Klimaschutzpolitik, sondern die schwächelnde Wirtschaft und das Wetter zurück. Die genauen Klimaziele für einzelne Wirtschaftsbereiche sind der FDP ein Dorn im Auge. Im Grundsatz hat sich die Koalition aus SPD, Grünen und FDP eigentlich auch bereits auf eine Reform geeinigt:

Das Bundesverfassungsgericht hatte im November ein Milliardenloch in die Finanzplanungen des Bundes gerissen. Zudem werde das Klimaschutzprogramm im Gebäudesektor"weniger ambitioniert" umgesetzt, so die Fachleute.

Verkehrsbereich Abgase Klimaschutzgesetz Umweltbundesamt

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



watson_de / 🏆 105. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Verkehrsbereich verursacht auch 2023 mehr Abgase als erlaubtDer Verkehrsbereich hat nach Angaben des unabhängigen Expertenrats für Klimafragen auch 2023 deutlich mehr Abgase verursacht als gesetzlich erlaubt. Statt der erlaubten 133 Millionen Tonnen CO2 seien im Verkehr im vergangenen Jahr 146 Millionen Tonnen Treibhausgase entstanden. Damit verfehlt der Verkehrssektor sein Klimaziel das dritte Jahr in Folge.

Herkunft: morgenpost - 🏆 64. / 61 Weiterlesen »

Bremer Gewoba-Chef: Im Jahr 2023 bis zu 30 Millionen Euro ÜberschussEs gibt Wohnungsunternehmen, die das Bauen komplett eingestellt haben. Wie sieht es bei der Bremer Gewoba aus? Wie kommt die teilstädtische Gesellschaft ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Über 4,6 Millionen Mal: Kino-Sensation aus 2023 bricht Streaming-Rekord auf Disney+„Taylor Swift: The Eras Tour (Taylor's Version)“ konnte in kürzester Zeit allerlei Zuschauer*innen auf Disney+ anlocken – und brach so..

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »

Thüringen: Trickbetrüger ergaunern 2023 rund 4,4 Millionen in ThüringenSie geben sich als Enkel aus, täuschen Notlagen vor und wollen Geld von ihren potenziellen Opfern: Die Betrugsmaschen von Trickbetrügern sind vielfältig und ziehen vor allem bei Älteren.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Kriminalität: Trickbetrüger ergaunern 2023 rund 4,4 Millionen in ThüringenErfurt (th) - Trickbetrüger haben im vergangenen Jahr mit verschiedenen Maschen ihre Opfer in Thüringen um rund 4,45 Millionen Euro geprellt. Die

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Zwei Millionen Kinobesucher: Einer der erfolgreichsten Filme 2023 kommt nur vier Monate nach Kinostart zu Disney+Seit mehr als 20 Jahren schreibt Björn Becher über Filme und Serien. Hier bei FILMSTARTS.de kümmert er sich um 'Star Wars' - aber auch um alles, was gerade im Kino auf der großen Leinwand läuft.

Herkunft: Filmstarts - 🏆 7. / 80 Weiterlesen »