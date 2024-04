Verkehrsbereich verursacht auch 2023 mehr Abgase als erlaubt

Der Verkehrsbereich hat nach Angaben des unabhängigen Expertenrats für Klimafragen auch 2023 deutlich mehr Abgase verursacht als gesetzlich erlaubt. Statt der erlaubten 133 Millionen Tonnen CO2 seien im Verkehr im vergangenen Jahr 146 Millionen Tonnen Treibhausgase entstanden, schreiben die Fachleute in ihrem in Berlin veröffentlichten Prüfbericht zu im März vorgestellten Daten des Umwelt bundesamts .

Deutschland hat sich das Ziel gesetzt, seinen Ausstoß an Treibhausgasen bis 1990 um 65 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken. Hier ist Deutschland nach Einschätzung des Umweltbundesamts auf Kurs, die Berechnungen dazu hat der Expertenrat aber nicht bewertet. Der Rat wies aber darauf hin, dass Deutschland daneben auch seine europäischen Klimaziele schaffen muss.

Verkehrsbereich Abgase Klimaziel Treibhausgase Umweltbundesamt

