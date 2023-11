Verkehrsbehinderungen auf der Brennerautobahn nach Schlamm- und Gesteinslawine

Wer gerade die Herbstferien in Italien verbringt, muss auf der Rückfahrt über den Brenner mit Behinderungen rechnen. Wegen einer Schlamm- und Gesteinslawine wird ein Abschnitt der Brennerautobahn nahe der Grenze zwischen Österreich und Italien voraussichtlich für mehrere Wochen nur einspurig befahrbar sein. Denn es könnten 4.000 Kubikmeter instabiles Material durch weitere Niederschläge abgleiten. Den bisherigen Hangrutsch hatte aber in der Nacht auf Dienstag starker Regen ausgelöst

. Dabei wurde die Brennerautobahn in beiden Fahrtrichtungen verschüttet.In Italien selbst hat in der Nacht zum Freitag Sturmtief 'Ciaran gewütet' - besonders in der Toskana. Nach heftigen Regenfällen schossen riesige Wasser- und Schlammmassen durch ganze Stadtviertel. Autos schwammen durch die Straßen. Felder wurden in Seenlandschaften verwandelt. Und es werden noch Menschen vermisst. Besonders betroffen war die Provinz Prato nordwestlich von Florenz. Laut Experten fiel dort in kurzer Zeit so viel Regen wie seit Jahrzehnten nicht mehr.Noch immer gibt es Überschwemmungen. Die Schäden sind groß. Als das Wasser kam, flüchteten Bewohner in die oberen Etagen ihrer Häuser. Den ganzen Tag über schaufelten sie Schlamm aus den Gebäuden oder stellen durchgeweichte Möbelstücke an den Straßenrand. Der Präsident der Region Toskana, Eugenio Giani, rief den Notstand für die gesamte Region aus

Teil der Brennerautobahn in Tirol wochenlang nur einspurig befahrbar - Wegen einer Schlamm- und Gesteinslawine wird ein Abschnitt der Brennerautobahn nahe der Grenze zwischen Österreich und Italien voraussichtlich für mehrere Wochen nur einspurig

Teil der Brennerautobahn wochenlang nur einspurig befahrbar - BR-Italien-Korrespondentin Lisa Weiß über das schwere Unwetter in Italien und die Folgen.

Murenabgang verschüttet Brennerautobahn - für Wochen nur einspurig befahrbar - Die Unwetter haben auch den Brenner zwischen Österreich und Italien getroffen. Wegen einem Murenabgang ist ein Abschnitt der viel befahrenen Autobahn für Wochen nur einspurig befahrbar.

Massen aus Schlamm: Fünf Tote nach heftigen Unwettern in der Toskana - Heftige Unwetter und Überschwemmungen haben Italien in der vergangenen Nacht heimgesucht. Nach Angaben der Behörden sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Es gibt Berichte über Vermisste.

Wegen Schlammlawine: Brenner-Autobahn nur einspurig befahrbar - Gries am Brenner – Ausgerechnet auf der wichtigsten Verbindung nach Italien. Wegen einer Schlammlawine ist ein Abschnitt der Brennerautobahn einspurig.

