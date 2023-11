Verkehr: Umgestürzte Bäume behindern Bahnverkehr: Linien betroffen

Betroffen waren die Regionen Euskirchen, Remscheid, Mönchengladbach/Viersen und Dorsten. Zumeist waren die Strecken gesperrt, wie aus Meldungen des Info-Portals zuginfo.nrw hervorging. In der Folge komme es zu Verspätungen und Teilausfällen, kündigten die Bahnunternehmen an. Betroffen waren die Linien RE12, RE14, RE22, RE47, RB 24, RB 28, S7 und S23. Die Sperrungen sollten gegen 09.00 Uhr wieder aufgehoben werden.war am Morgen nur eingleisig befahrbar.

