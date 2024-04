Verkaufte Hardware zeigt nach 4 Tagen Probleme

Hallo, ich hab vor 4 Tagen ein Bundle in Kleinanzeigen verkauft Ryzen 5800x (ohne kühler) Gigabyte B550I Ax 32 GB RX 6700 xt Alles lief problemlos, hab vor den verkauf es nochmal alles richtig getestet. Furmark, Cinebench, 3dmark, Pubg, CS2 Hab auch mehrer stunden Furmark und 3d Mark + Cinebench laufen lassen, es gab keine Probleme der Käufer durfte hier auch testen was er wollte, Nur war hier 3d mark am laufen und das reichte Ihn.

Jetzt 4 tage später schreibt er mir das der CPU und die Graka wohl spinnen würden

