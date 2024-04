Verkauf von Kinderkopfhörern gestoppt: Schadstoffe entdeckt

Der Verkauf von Kinderkopfhörer n wurde von einem Hersteller gestoppt, nachdem die Stiftung Warentest Schadstoffe entdeckt hatte. Kassel – Kopfhörer begleiten uns oft von Kindheit an bis ins Erwachsenenalter. Daher ist es wichtig, unser Gehör entsprechend zu schützen. Diehat kürzlich zwölf speziell für Kinder hergestellte Kopfhörer genauer unter die Lupe genommen. Das Ergebnis ist jedoch nicht so erfreulich wie erhofft, da keiner der getesteten Kopfhörer die Bestnote erhielt.

Die Kopfhörer, die am besten abschnitten, erreichten auch nur ein „gut“ mit einer Punktzahl von 2,4.. Insbesondere das Modell Technifant Hörchen BT von Technisat für 51 Euro (Stand: März 2024) wurde aus dem Verkauf genommen. Der Grund dafür ist das Vorhandensein von Schadstoffen wie Diethylhexylphthalat (DEHP) und kurz­kettigen Chlorparaffinen in Mengen, die die EU-Grenzwerte weit überschreite

Kinderkopfhörer Verkaufsstopp Schadstoffe Stiftung Warentest Technifant Hörchen BT Technisat

