Verkauf von Biokraftstoff HVO100 an deutschen Tankstellen kann beginnen

HVO100 wird aus biogenen Rest- und Abfallstoffen hergestellt, wie zum Beispiel aus Frittierfett. Der Vorteil: Gegenüber fossilem Diesel können die Treibhausgase um bis zu 90 Prozent gesenkt werden, hob jüngst unter anderem Bundesverkehrsminister Volker Wissing hervor. Bisher waren im Rahmen der sogenannten Standard-Dieselnorm EN 590 nur Beimischungen mit einem begrenzten Anteil erneuerbaren Komponenten möglich.

Zudem haben die Betreiber von Tankstellen nur eine beschränkte Anzahl an Tanks vor Ort. Sie müssen sich also entscheiden, welche Kraftstoffsorte sie unter Umständen für HVO100 aus dem Sortiment nehmen. Für die Benzinsorte E5 und die Dieselsorte B7 gibt es Bestandsschutz, das heißt, diese beiden Sorten müssen Autofahrern auch in Zukunft angeboten werden.

Hübeler arbeitet für die finnische Firma Neste. Der Manager ist unter anderem für die Marktentwicklung in Deutschland zuständig. Neste gehört neben Eni und Total zu den großen Herstellern der Branche. Die Firma stellt derzeit nach eigenen Angaben pro Jahr 3,3 Millionen Tonnen erneuerbare Produkte her. Dazu zählen erneuerbarer Diesel und nachhaltiger Treibstoff für Flugzeuge .

Gerade im Pkw-Bereich halten er und andere nach wie vor auch die Elektromobilität für wichtig. Für die Dekarbonisierung des Verkehrs brauche man mehrere Lösungen. Bevor man nun allerdings HVO100 tankt, sollte man sicherstellen, ob das eigene Fahrzeug diesen Kraftstoff überhaupt verträgt, beziehungsweise dafür zugelassen ist.

