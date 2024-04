Verheerende Bilanz des Gaza-Krieges

Die Bilanz des seit sechs Monaten wütenden Gaza-Krieg es ist verheerend. Mehr als 33.000 Menschen wurden nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde bisher im Gazastreifen getötet und knapp 76.000 weitere verletzt. Die Behörde unterscheidet dabei nicht zwischen Zivilisten und Kämpfern. Nach israelischen Angaben wurden im Gazastreifen rund 12.000 Terroristen getötet, das wären mehr als ein Drittel der Toten.

Die Angaben beider Konfliktparteien lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen. Das Grauen begann mit schlimmstem Massaker seit dem Holocaust Auslöser des Krieges war der Terrorangriff der islamistischen Hamas auf das israelische Grenzgebiet am 7. Oktober vergangenen Jahres, bei dem mehr als 1200 Menschen getötet wurden. Es war das schlimmste Massaker in der Geschichte des Landes; einschließlich Leichenschändungen und Vergewaltigunge

