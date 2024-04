Verhalten von Tieren und Pflanzen während einer Sonnenfinsternis

Wenn der Mond sich am 8. April vor die Sonne schiebt, beobachten Menschen nicht nur die totale Sonnenfinsternis . Auch das Verhalten von Tiere n und Pflanzen wird untersucht. Es gibt zahlreiche Berichte über ungewöhnliches Verhalten von Tiere n und Pflanzen während einer Finsternis. Während einer Sonnenfinsternis in Schweden im Jahr 1851 fror ein Ameisenschwarm, der Nahrung trug, bis die Sonne wieder auftauchte.

Eine Speisekammer in Massachusetts wurde kurz nach der Totalität 1932 von Kakerlaken heimgesucht. In einer 75 Jahre alten Buche in Belgien floss 1999 der Saft langsamer. Vogelspinnen begannen, ihre Netze abzureißen, und nordamerikanische Zauneidechsen schlossen 1991 während einer Sonnenfinsternis in Mexiko ihre Augen

Sonnenfinsternis Verhalten Tiere Pflanzen Forschung

