Auch in Deutschland bieten einige Banken wieder bessere Zinsen auf das Tagesgeld. Ein Vergleich lohnt sich, denn die Konditionen unterschieden sich zum Teil stark.Wo bekommen Sparer aktuell am meisten Zinsen für ihr Tagesgeld? Wo gibt es Prämien für Neukunden? Unser Vergleich zeigt die Top-Deals.

Vier Prozent Zinsen oder mehr sind wieder möglich – wir haben uns die derzeit besten Angebote angeschautrückt wieder in den Fokus der Anleger. Allen voran Neukunden profitieren – einige Banken bieten Zinsen von über vier Prozent oder mehr – wenn auch zeitlich begrenzt. Die Vielfalt an verfügbaren Angeboten nimmt stetig zu. Daher ist einzu empfehlen. Hier im großen Finanzcheck bilden wir die derzeit besten Angebote am Markt ab.

Die folgende Liste zeigt Zinsprodukte, die sich für eine mittelfristige Anlage von sechs bis 12 Monaten eignen. Geldhäuser wie die C24 Bank – deren Zinsgarantie noch vor Jahresende abläuft – haben hier das Nachsehen. Weil eine Wette auf weiter steigende Zinsen zum Jahresende wenig aussichtsreich erscheint, stellen sich unsere Top-Angebote so dar:In der Top-Liste und im Vergleichsrechner bleiben einige Angebote unerwähnt. headtopics.com

Der Blick in die Tabelle zeigt: Nahezu alle Banken arbeiten nach demselben Prinzip – für mehrere Monate greift ein Aktionszinssatz für Neukunden. Im Anschluss fällt man alsin deutlich schlechtere Konditionen zurück. Besonders klar wird das etwa bei der 1822direkt, einem Tochterunternehmen der Frankfurter Sparkasse, bei der Santander und der comdirect. Hier bekommen Sparer nach Ablauf der Neukundenaktion weniger als ein Prozent Zinsen auf das Tagesgeld.

Hier gilt der Grundsatz: Sparer sollten das für sich beste Angebot ausrechnen. Faktoren wie der Zinssatz für Bestandskunden und die Zinsgarantie sollten dabei ebenso einfließen wie die Zinsgutschrift und der Aktionszinssatz. Auch der Sitz einerspielt eine wichtige Rolle – Stichwort: Einlagensicherung. In jedem EU-Staat greift ein nationales Einlagensicherungssystem bis 100.000 Euro pro Kunde und Bank. Nicht alle EU-Staaten führen den Euro als Währung. headtopics.com

Herausfordernde Woche für einige SternzeichenFür manche Sternzeichen wird die Woche ab dem 30. Oktober zu einer großen Herausforderung. Beziehungsdiskussionen, Führungsrolle auf der Arbeit und voller Terminkalender sorgen für Anspannung. Weiterlesen ⮕

Schlechte Neuigkeiten für einige TitelEinige Titel wurden mit brachialen Strafen belegt, darunter der Pharmakonzern Sanofi. Weiterlesen ⮕

Astrologie: Diese Woche wird für einige Sternzeichen eine HerausforderungFür manche Sternzeichen wird die Woche ab dem 30. Oktober zu einer großen Herausforderung. Denn auch im Universum kommt es immer wieder zu stürmischen Zeiten, die viel Kraft und Durchhaltevermögen fordern. Diese drei Sternzeichen sollten sich diese Woche lieber in Acht nehmen und keine voreiligen Entscheidungen treffen. Weiterlesen ⮕

Mercedes: Durch einige Experimente alles schlimmerDie klugen Köpfe bei Mercedes-Benz arbeiten auf Hochdruck daran, das lästige «bouncing» loszuwerden. Chefingenieure Andrew Shovlin sagt, wieso das auf dem Jeddah Corniche Circuit so schwierig ist. Weiterlesen ⮕

Elon macht ernst: Einige Funktionen gibt es jetzt nur noch gegen Geld in seinem Abo-ModellTwitter machte in den letzten Monaten eine ziemlich holprige Entwicklung durch. Nach einem juristischen Tauziehen übernahm Elon Musk vor genau einem Jahr 2022 die Firma und entließ erst einmal einen Großteil der Belegschaft. Um die hohen Verluste durch Werbekunden zu kompensieren, will Musk jetzt eine alternative Geldquelle etablieren. Sein neuester Geniestreich: Im Basis-Modell bekommt ihr also keinen Verifikationshaken und keine werbefreie Umgebung. Dafür müsst ihr in den Premium-Modellen deutlich mehr zahlen. Weiterlesen ⮕

'7 vs. Wild': Verblüffender Dschungelcamp-Vergleich vor Staffel 3Schon jetzt wird befürchtet, dass '7 vs. Wild' die Umstellung auf Freevee nicht gut tut. Weiterlesen ⮕