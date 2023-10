Vergewaltigungsdroge K.-o.-Tropfen – „Darum muss das Dreckszeug verboten werden“

Grundsätzlich hat doch jeder Mensch ein Recht auf körperliche Unversehrtheit. Auch junge Menschen. Und auch junge Frauen. Aber wird in der Politik wirklich alles gemacht, um junge Frauen vor sexuellen Straftaten zu schützen? Ich sage: Nein!Zum Schutz vor sexuellen Straftaten gehört nun mal auch, dass man die „effektivste Waffe“ dafür verbietet. Tatsächlich ist es so, dass man K.-o.-Tropfen ganz einfach auf Amazon bestellen kann.

Ich persönlich kenne keine einzige jüngere Frau, die noch nicht mit dem Thema in Berührung gekommen ist. Sei es auch nur, dass sie eine kennt, die Opfer von K.o.-Tropfen wurde. Und ich glaube, so geht es den meisten aus meiner Generation.

Bei mir war es an der Bar in einem der angesagten Clubs in München. Ich hatte das Getränk vor mir und trotzdem hat es jemand geschafft, in das Glas K.-o.-Tropfen zu träufeln. Das Problem dabei ist grundsätzlich, dass es eigentlich unmöglich ist festzustellen, wer dafür verantwortlich ist, wenn man ihn nicht auf frischer Tat ertappt. headtopics.com

Das Surreale dabei ist, dass der Körper immer müder wird aber der Kopf anfangs noch klar bleibt. Man merkt also ganz genau, dass sich etwas nicht richtig anfühlt, bis langsam eine Nebelwand das Gehirn auf Standby schaltet. Das heißt, man verliert einfach langsam die Kontrolle über seinen eigenen Körper. Der Geist und der Körper werden voneinander getrennt.

Und da haben wir das nächste Problem. K.-o.-Tropfen können töten – und das ist leider schon zu oft passiert. Fakt ist, sehr viele Frauen fühlen danach nicht nur Scham, sondern bekommen große psychische Probleme. Es kann eine so tiefe seelische Verletzung nach sich ziehen, die ein Leben lang anhält. Das kann nicht sein! Und das muss nicht sein! Deshalb: Out of the Dark - into the Light!Im Oktober 2022 habe ich das erste Mal auf meinem jugendpolitischen Blog über die Problematik der K.-o.-Tropfen geschrieben. Dabei habe ich mich auch gefragt, warum es so schwer ist, K.-o. headtopics.com

Darum erfährt die Welt nicht, wie es Schumi gehtDer Nationalspieler könnte die Bayern demnach verlassen, wenn ein anderer DFB-Kollege im Gegenzug zu den Münchnern wechselt: Leverkusen-Star Florian Wirtz (20)! Laut Hamann wird der Bayer-Spielmacher nach der laufenden Saison zu den Bayern gehen. Weiterlesen ⮕

Darum stutzt das Bauamt die Hecken im Landkreis NeumarktNEUMARKT - Das Staatliche Bauamt greift zur Kettensäge: An der B299 und anderen Straßen im Landkreis Neumarkt werden die Hecken gestutzt. Das gefällt nicht jedem. Weiterlesen ⮕

Darum äußert sich 'Friends'-Cast nicht zu Matthew Perrys TodDer Schock sitzt tief: Matthew Perry (✝54) ist tot. Als Chandler Bing in Friends hatte er jahrelang Millionen von Fans begeistert. Am Samstag wurde der Schauspieler im Garten seines Hauses in Los Angeles tot aufgefunden. Er soll angeblich in seinem Whirlpool ertrunken sein. Weiterlesen ⮕

FIA erklärt: Darum gab es in Mexiko keine Strafe gegen LeclercWeshalb Ferrari-Fahrer Charles Leclerc beim Formel-1-Rennen in Mexiko trotz beschädigter Endplatte an seinem Frontflügel keine Strafe erhielt Weiterlesen ⮕

Amazon +5%: Darum sollten Anleger sich jetzt zurückhaltenNach überraschend starken Q3-Zahlen springt die Amazon-Aktie (WKN: 906866) am Donnerstag nachbörslich um über +5% hoch. Der nicht so berauschende Ausblick für das Schlussquartal deutet es jedoch schon Weiterlesen ⮕

Darum sind Klima-Schmierer dreiste UmweltverschmutzerOb Weltzeituhr, Brandenburger Tor, Kunstwerke oder Luxus-Läden auf dem Kudamm – die Liste der Orte, die Klima-Kriminelle der sogenannten „Letzten Generation“ orange eingefärbt haben, ist lang. Jetzt mussten die Chaoten gegenüber der B.Z. einräumen, dass ihre Farbe oft alles andere als nachhaltig ist ... Weiterlesen ⮕