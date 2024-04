Verfolgungsjagd in LA endet, weil die Batterie eines Tesla leer war

Manchmal ist Geduld der Weg zum Erfolg. So endete eine Verfolgungsjagd in LA, weil die Batterie eines Tesla leer war. Die Beamten wollten ihn zuvor gewaltsam stoppen. Zu jedem guten Hollywood-Action-Blockbuster gehört auch eine Hochgeschwindigkeit- Verfolgungsjagd mit leistungsstarken Autos. Doch die Realität ist oft weniger dramatisch als in der Filmreihe „Fast and Furious“.

Es gibt zwar Ausnahmen, wie etwaPolizei will gestohlenen Tesla stellen – wegen rücksichtslosen Fahrens Wie sie dem Nachrichtensender erklärte, hatte sie das Tesla Model S am 28. März in der Nähe des United Theater in der Innenstadt von Los Angeles geparkt. Dort besuchte die Moderatorin ein nahe gelegenes Konzert. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass der Tesla gestohlen wurde. Noch bevor sie Anzeige erstatten konnte, versuchten Streifenbeamte des Los Angeles Police Department, das Fahrzeug wegen rücksichtslosen Fahrens anzuhalte

Verfolgungsjagd LA Tesla Gestohlen Batterie

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



merkur_de / 🏆 32. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Verfolgungsjagd in LA endet, weil die Batterie eines Tesla leer warEine Verfolgungsjagd in Los Angeles endete, als die Batterie eines gestohlenen Tesla leer wurde. Die Beamten versuchten zuvor, das Fahrzeug gewaltsam zu stoppen.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Fondsmanager: Nvidia, Palantir, Super Micro: Eine Aktie kaufen, eine verkaufen und eine vermeidenDr. Hendrik Leber verrät Insides über die Aktien von Nvidia, Palantir und Super Micro Computer. Denn eine Aktie kauft der ACATIS-Fondsmanager, eine verkauft er und eine will er nicht haben.

Herkunft: boerseonline - 🏆 79. / 55 Weiterlesen »

Polizei Ingolstadt liefert sich mit Mofafahrer (16) eine VerfolgungsjagdEin 16-Jähriger liefert sich mit einer Polizeistreife aus Ingolstadt eine spektakuläre Verfolgungsjagd. Der Mofafahrer kann den Beamten entkommen. Doch das währt nur kurz.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Polizei Ingolstadt liefert sich mit Mofafahrer (16) eine VerfolgungsjagdEin 16-Jähriger liefert sich mit einer Polizeistreife aus Ingolstadt eine spektakuläre Verfolgungsjagd. Der Mofafahrer kann den Beamten entkommen. Doch das währt nur kurz.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

NYSE-Wert NIO-Aktie sinkt dennoch: Tesla-Konkurrent NIO kooperiert bei Batterie-Entwicklung mit CATLDer chinesische Elektroauto-Hersteller NIO arbeitet bei der Entwicklung von Batterien mit längerer Lebensdauer künftig mit dem Batteriegiganten CATL zusammen. Ziel ist es, die Gesamtkosten für Elektrofahrzeuge zu senken.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Betrunkener rast durch Passau: Polizeiauto gerammtEin alkoholisierter Autofahrer hat sich am Sonntagmorgen in Passau eine gefährliche Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »