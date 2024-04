Verfolgungsjagd endet mit Reifenplatzer

Am Dienstagmorgen rasten zwei Männer in einem Audi des Carsharing-Unternehmens mit aufheulendem Motor und quietschenden Reifen über einen Parkplatz an der Straße Am Freibad in Quickborn. Doch als die Beamten vorfuhren, gab der Fahrer plötzlich Vollgas, düste zusammen mit seinem Begleiter über die B4 Richtung Bilsen davon. Mehrere Streifenwagen und zivile Fahrzeuge der Polizei nahmen die Verfolgungsjagd auf.

Doch die Raser hatten wohl nicht damit gerechnet, dass sie im neun Kilometer entfernten Langeln schon erwartet wurden. Nachdem sie auf die Anhalt-Signale der Polizei nicht reagiert hatten, positionierten sich Beamte dort und warfen einen sogenannten „Stop Stick“ vor das Fahrzeug auf die Fahrbahn. Folge: Der Leihwagen konnte nicht rechtzeitig ausweichen und fuhr über den „Stop Stick“, der eine moderne Version eines Nagelgurts ist. Innerhalb von 30 Sekunden entwich die Luft kontrolliert aus dem Reifen – und das Fahrzeug konnte nur noch auf den Felgen fahren

