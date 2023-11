Verfassungsschutz darf AfD in Hessen beobachten

Der hessische Verfassungsschutz darf den Landesverband der AfD als sogenannten Verdachtsfall beobachten. Das hat ein Verwaltungsgericht beschlossen. Die AfD kündigt Beschwerde an.

Es lägen 'ausreichende tatsächliche Anhaltspunkte über Bestrebungen des hessischen Landesverbands der AfD vor, die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung in Ausgestaltung der Garantie der Menschenwürde und des Demokratieprinzips' gerichtet seien, teilte das Gericht am Dienstag nach seiner Entscheidung über den Eilantrag mit.Gleichzeitig urteilte das Verwaltungsgericht, dass das Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) die Öffentlichkeit rechtswidrig in einer Pressemitteilung über die Beobachtung der AfD unterrichtet habe. Für eine öffentliche Mitteilung, dass die hessische AfD beobachtet werde, bedürfe es einer gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage, stellte das Verwaltungsgericht fest. Im Unterschied zum Verfassungsschutzgesetz des Bundes sowie anderer Bundesländer gebe es eine solche Grundlage in Hessen nich

:

WATSON_DE: Verfassungsschutz stuft AfD-Landesverband als rechtsextremistisch einDer Verfassungsschutz in Sachsen-Anhalt hat den Landesverband der AfD als gesichert rechtsextremistische Bestrebung eingestuft. Grund dafür sind zahlreiche muslimfeindliche, rassistische und antisemitische Aussagen von Funktions- und Mandatsträgern.

Herkunft: watson_de | Weiterlesen »

11FREUNDE_DE: Mensch Meier musste heulen, das war wohl das TränengasViel wird diskutiert über die Polizeieinsätze in Hamburg und Bochum. Häufig ist in dem Zusammenhang von „Problemfans“ die Rede. Dabei sollte der Blick mal geweitet werden. Mehr dazu in unserem täglichen Newsletter:

Herkunft: 11Freunde_de | Weiterlesen »

KINODE: „Das Begräbnis“ Staffel 2: Aus „Weihnachten bei den Meurers“ wird „Das Fest der Liebe“Auf das Begräbnis ihres geliebten Wolff-Dieter folgt für die Meurers das Weihnachtsfest, das nicht weniger Eskapaden zu bieten hat...

Herkunft: KINOde | Weiterlesen »

AZ_AUGSBURG: Die Grünen: Koalitionsaussage in Hessen sorgt für AufregungDie Koalitionsaussage des hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein zugunsten der Sozialdemokraten hat viele Strategen in Berlin überrascht. Das Wahlergebnis gibt seine Entscheidung durchaus her – sowohl Grüne wie SPD landeten nahezu gleichauf bei 14,8 beziehungsweise 15,1 Prozent. Bemerkenswert war seine Begründung. Rhein machte deutlich, dass mit der grünen „Verbotspartei“ keine in die Zukunft gerichtete zu machen sei. In der Bundesgeschäftsstelle der Grünen ließ das die Alarmglocken schrillen

Herkunft: AZ_Augsburg | Weiterlesen »

BERLİNERZEİTUNG: Sven Herzberger, Wahlgewinner in Dahme-Spreewald: Der Sieg über die AfD ist auch eine WarnungSven Herzberger hat die Landratswahl in Dahme-Spreewald mit 65 Prozent gewonnen. Doch er warnt vor flächendeckenden Erfolgen der AfD bei der Kommunalwahl 2024.

Herkunft: berlinerzeitung | Weiterlesen »

FİNANZENNET: Handel in Moskau: So bewegt sich der RTS am MittagDas macht das Börsenbarometer in Moskau am ersten Tag der Woche.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen »