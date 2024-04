Verfassungsschutz-Chef warnt vor Gefährdung der Demokratie durch Digitalisierung

Verfassungsschutz-Chef Thomas Haldenwang sieht die Demokratie in Deutschland stark gefährdet. Vor allem die Digitalisierung würde dazu beitragen, Hass und Hetze zu verbreiten. Ist nach Ansicht des Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV), Thomas Haldenwang, so gefährdet wie lange nicht mehr in der Geschichte der Bundesrepublik.

Insbesondere die Digitalisierung helfe Extremisten 'bei der Verbreitung ihrer gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung gerichteten Ideologien und von hasserfüllter Hetze', schreibt Haldenwang in einem Gastbeitrag für die 'Frankfurter Allgemeine Zeitung'. Arbeitnehmer und Konzernlenker beziehen Stellung gegen Extremismus und Fanatismus – und für die Demokratie. Auch für Deutschland als Wirtschaftsstandort steht viel auf dem Spiel

Stimmt es, was der neue AfD-Chef Springer über den Verfassungsschutz sagt?René Springer ist am Samstag zum neuen AfD-Vorsitzenden in Brandenburg gewählt worden. Wenig später erhob er im rbb-Interview schwere Vorwürfe gegen den Verfassungsschutz: Dieser sei 'korrupt' und 'weisungsgebunden'. Was ist dran an diesen Aussagen?

Werteunion-Chef Maaßen klagt gegen VerfassungsschutzDer ehemalige Verfassungsschutzchef und Werteunion-Parteivorsitzende Hans-Georg Maaßen geht juristisch gegen seinen früheren Arbeitgeber vor. Er habe am

Behörde sammelte Daten über Ex-Chef: Maaßen verklagt VerfassungsschutzEx-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen (61) geht nach eigenen Angaben gegen seine frühere Behörde juristisch vor.

Nach Maaßen-Kritik: Geheimdienst-Chef: Verfassungsschutz ist keine 'Gesinnungspolizei'Der ehemalige Chef des Bundesamts für Verfassungsschutzes, Maaßen, wehrt sich dagegen, dass er inzwischen selbst unter Beobachtung steht. Die Bundesregierung setze den Geheimdienst gegen die eigenen Gegner ein, so der Vorwurf. Maaßens Nachfolger weist dies ausführlich zurück.

Facebook-Chef Mark Zuckerberg: Facebook-Chef gönnt sich 300-Millionen-Yacht zum GeburtstagEs ist kein Geheimnis, dass Mark Zuckerberg gerne ins Wasser springt. Jetzt kann er das von seiner neuen Megayacht tun.

