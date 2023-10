Verena Kerth: Fake-Hochzeit mit Marc Terenzi – Skandal-Paar erntet Spott

Verena Kerth schied dieses Jahr als erste Kandidatin aus dem Dschungelcamp aus, doch die Enttäuschung darüber rückte für sie schon bald in den Hintergrund:Seitdem gab es immer wieder Negativ-Schlagzeilen um das Paar, mehrmals machten Prügel-Gerüchte die Runde. Terenzi verbrachte im August nach einem Hotel-Zoff eine Nacht in der Ausnüchterungszelle. Beim Oktoberfest zogen beide dann andere Seiten auf und hielten sich in Sachen Alkohol merklich zurück.

Zwar teilten die beiden auf Instagram sogar Fotos, doch schnell wurde die Ernsthaftigkeit hinter der Aktion von einigen Personen bei Social Media angezweifelt.

, wundert sich die 42-Jährige außerdem. Dabei war es sie selbst, die die vermeintliche Hochzeit öffentlichkeitswirksam zelebrierte – und zwar ohne Hinweis, dass das Ganze (noch) nicht offiziell ist. Schließlich erklärt sie den Sinn hinter dem Aufruhr:"Es war ein romantischer Gedanke von meinem Verlobten, weil ich es mir immer gewünscht habe, in Las Vegas zu heiraten." Terenzi schaltet sich an der Stelle ein und urteilt, Verena Kerth habe dies verdient –"nach diesem schwierigen Jahr an meiner Seite". headtopics.com

Wann genau die beiden wirklich vor den Traualter treten wollen, steht nach wie vor nicht fest, aber:"Das kommt noch", versichert Terenzi. Wenn es wirklich so weit ist, sollen dann auch die Familien des Paares am Start sein. Die Zeremonie in Las Vegas war in sehr kleinem Rahmen über die Bühne gegangen.Nachdem die Heirat offiziell als fake deklariert ist, hagelt es bei Social Media einiges an Spott für das Skandal-Paar."Was soll der Quatsch? Wie alt sind die denn?", schreibt eine genervte Userin auf Instagram.

Nun liegt es an Kerth und Terenzi, das Gegenteil zu beweisen. Offiziell zusammen sind sie erst seit Sommer 2022, der Hochzeitsantrag kam also relativ schnell. Ihr Verlobter hat bereits eine Ehe (mit Sarah Connor) hinter sich.Es ist wohl einer der heißesten Releases der Woche: die Kollaboration der Rapper Ski Aggu und RAF Camora.Aggu rappt auf Techno-Beats mit Ohrwurmpotential. headtopics.com

