Vereinsprofil 2023/24 | Alle Teaminfos

Bundesliga-Saison 2023/24: Start, Termine und wichtige InfosDie Bundesliga-Saison 2023/24 hat im Spätsommer begonnen und geht in ihre 61. Spielzeit. Bayer 04 Leverkusen führt derzeit die Tabelle an. Erfahren Sie hier alle wichtigen Informationen und Termine. Weiterlesen ⮕

Start der 2. Bundesliga-Saison 2023/24Die 2. Bundesliga startete im Sommer mit ihrer 50. Austragung. 18 Mannschaften kämpfen um Aufstieg und Klassenerhalt. Der Spielplan und wichtige Informationen zur Saison werden vorgestellt. Weiterlesen ⮕

Ski Alpin Weltcup 2023/24: Termine und NeuerungenDer Rennkalender für die Ski Alpin Weltcup Saison 2023/24 wurde offiziell bekannt gegeben. Es gibt einige Neuerungen und Premieren. Die Saison beginnt Mitte November mit dem Speed Opening in Zermatt und dem Weltcupslalom in Hochgurgl. Im Dezember finden erstmals zwei Riesenslalom-Rennen der Damen in Kanada statt. Es werden Rennen in den Disziplinen Slalom, Riesenslalom, Super-G und Abfahrt ausgetragen. Parallelwettbewerbe wurden gestrichen. Marco Odermatt gilt als Favorit im Gesamtweltcup. Die Saison endet voraussichtlich Ende März 2024. Weiterlesen ⮕

