Vereinbarung zur Befreiung von Geiseln im Gazastreifen könnte bevorstehen

Berichten zufolge soll es bei einem Treffer einer UN-Schule im nördlichen Gazastreifen zahlreiche Tote gegeben haben. Erste Diesellieferungen erreichen zudem das Palästinensergebiet. Alle Entwicklungen hier im Newsticker.Eine Vereinbarung zur Befreiung vieler Geiseln im Gazastreifen könnte der US-Regierung zufolge kurz bevorstehen.

Man sei zum jetzigen Zeitpunkt näher an einer Einigung, „als wir es vielleicht jemals waren, seit diese Verhandlungen vor Wochen begonnen haben“, sagte der stellvertretende Nationale Sicherheitsberater der USA, Jon Finer, am Sonntag im US-Fernsehen. „Es gibt Bereiche, in denen die Meinungsverschiedenheiten verringert, wenn nicht sogar ganz ausgeräumt wurden.“ Finer machte jedoch deutlich, dass man noch nicht am Ziel sei: „Es gibt derzeit keine Einigung, wir werden in den kommenden Stunden und Tagen intensiv weiterverhandeln.“ Finer machte keine Angaben zur Zahl der im Gazastreifen von der Hamas festgehaltenen Geiseln. Er konkretisierte auch nicht, wie viele von ihnen bei einer Einigung freikommen könnte





🏆 6. focusonline » Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Minister: Israel tut alles für Befreiung der Geiseln im GazastreifenJERUSALEM/GAZA (dpa-AFX) - Israel setzt sich ungeachtet seiner geplanten Bodenoffensive weiter für die Freilassung der Geiseln der islamistischen Hamas aus dem Gazastreifen ein. 'Wir handeln mit jedem

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Israel-Ticker: Israel tut laut Minister alles für Befreiung der Geiseln im GazastreifenIsrael bedankt sich nach Freilassung von zwei Geiseln bei Ägypten +++ Sechs weitere Mitarbeiter von UN-Hilfswerk im Gazastreifen binnen 24 Stunden getötet...

Herkunft: sternde - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Geiseln in Gaza: 'Nicht alle können gerettet werden'Geiseln in Gaza: Experte für die Rettung von Geiseln sagt, Israel stehe 'außerordentlich schwierige Rettungsaktion' bevor

Herkunft: sternde - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

- Israelische Regierung: Zwölf deutsche Geiseln im GazastreifenSchulen zu, Menschen bewachen ihren Kibbuz

Herkunft: RTL_com - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

ROUNDUP 2/Rotes Kreuz: Zwei weitere Geiseln im Gazastreifen freigelassenROUNDUP 2/Rotes Kreuz: Zwei weitere Geiseln im Gazastreifen freigelassen

Herkunft: InvestingDE - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Hamas lässt zwei weitere Geiseln aus Gazastreifen freiMehr als zwei Wochen nach ihrem massiven Großangriff auf Israel hat die radikalislamische Hamas zwei weitere Geiseln freigelassen. Die beiden Frauen seien...

Herkunft: sternde - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »