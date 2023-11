Verdi ruft zu Warnstreiks an Hochschulen und Kultureinrichtungen auf

Von einer 'Demütigung' der Beschäftigten der Länder in den Ballungsräumen spricht Heinrich Birner, Geschäftsführer von Verdi München. Was ihn aufregt, ist die Aussage der Arbeitgeberseite, es sei nicht ihre Verantwortung, die gestiegenen Preise auszugleichen. Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (CDU), Verhandlungsführer in der aktuellen Tarifrunde für den öffentlichen Dienst der Länder, hatte gesagt, wenn das Einkommen der Beschäftigten nicht reiche, könnten sie ja Wohngeld beantragen.

So etwas habe er in seiner 30-jährigen hauptberuflichen Gewerkschaftstätigkeit noch nicht erlebt, sagt Birner. Verdi ruft deshalb für heute bundesweit zu Warnstreiks auf. Auch in Bayern sind die Hochschulen und Kultureinrichtungen betroffen - und die Polizei.Schwerpunkt der Aktionen sind die Hochschulen. In der Landeshauptstadt zum Streik aufgerufen sind die Beschäftigten der Ludwig-Maximilians-Universität, der TU München Innenstadt, Garching und Weihenstephan und der Hochschule für angewandte Wissenschaften in München und Weihenstephan-Triesdor





