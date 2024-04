Verdi NRW plant Streiks in ausgewählten Betriebshöfen

Mit Streiks ausgewählter Betriebshöfe will die Gewerkschaft Verdi NRW den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Am Dienstag sind Aktionen unter anderem in Essen, Bielefeld und Mönchengladbach geplant.Pendlerinnen und Pendler müssen an diesem Dienstag in Teilen des Landes erneut mit Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr rechnen.

Im Tarifkonflikt geht es um die Arbeitsbedingungen der etwa 30.000 Beschäftigten in den kommunalen Verkehrsbetrieben. Verdi fordert unter anderem zusätzliche freie Tage, um das Personal zu entlasten und die Berufe attraktiver zu machen. Am Montag startete in Dortmund eine vierte Verhandlungsrunde mit den Arbeitgebern.

