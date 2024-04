Verdener Rotary-Club schreibt Verrona-Preis aus

Bereits zum zweiten Mal schreibt der Verdener Rotary-Club den Verrona-Preis aus. Damit prämiert er nachhaltige Projekte aus dem Kreis Verden .Nachhaltige Initiativen und Projekte fördern, das ist das Ziel des Verdener Rotary-Club s. Im vergangenen Jahr haben die Mitglieder daher erstmals einen Nachhaltigkeit spreis ausgeschrieben und verliehen – nun folgt eine zweite Auflage. Bis Sonntag, 5. Mai, können sich Interessierte für Verrona, den Verdener Rotary- Nachhaltigkeit spreis, bewerben.

Bei der Premiere ging die Auszeichnung an die Kindertagesstätte Grashüpfer im Verdener Ökozentrum. Der Kita-Verein plante, ein marodes Schuppendach durch ein Gründach zu ersetzen. Die Idee kam bei der Jury der Rotarier gut an. Ein Gründach weise eine dreifach längere Lebensdauer als herkömmliche Dächer auf, hieß es in der Bewerbung der Kita. Das liege unter anderem daran, dass das Risiko für mechanische Schäden wie beispielsweise durch Hagel deutlich geringer se

Verdener Rotary-Club Verrona-Preis Nachhaltige Projekte Kreis Verden

