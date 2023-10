Verdächtiges Ansprechen von Kindern - Die Polizei informiert

Am Montag, 23. Oktober, hat die Polizei Informationen über ein verdächtiges Ansprechen eines 8-jährigen Kindes in Donaueschingen erhalten (wir berichteten). Auch wenn es nur ganz selten derartige Vorfälle gibt, ist die Sorge von Eltern, Lehrerinnen und Lehrer sowie weiteren Erziehungspersonen vor Gewaltdelikten gegen Kinder im öffentlichen Raum immer wieder Thema in den Medien.

Grundsätzlich sollte auf derartige Veröffentlichungen oder bei Einzelfällen jedoch nicht mit Hysterie und Panik reagiert werden. Dies macht handlungsunsicher und verängstigt zusätzlich die Kinder. Bei Hinweisen sollten besorgte Eltern deshalb mit der Polizei sprechen und nicht vorschnell innerhalb einschlägig bekannter Messengerdienste oder über Soziale Netzwerke Meldungen verbreiten.

