Verdacht auf Bombenbau: Großeinsatz der Polizei in Halle

In Halle kam es am Samstag (6. April) zu einem größeren Einsatz der Polizei . Ein Anwohner soll eine Bombe in seiner Wohnung gebaut haben. Die Polizei hat in einer Wohnung in Halle einen Gegenstand gefunden, bei dem es sich nach ersten Ermittlungen um einen zündfähigen Sprengsatz handelt. Ein Polizei sprecher bestätigte am Samstag einen Bericht der. Es werde derzeit noch untersucht, welcher Schaden bei einer möglichen Detonation entstanden wäre.

Der Gegenstand sei gesichert worden – die Gefahr sei gebannt. Ein betrunkener Tatverdächtiger sei festgenommen worden. Laut Zeitung handelt es sich um den Mieter der Wohnung. Die Ermittlungen dauerten an, so die Polizei. Die Polizei hat in einer Wohnung in Halle einen Gegenstand gefunden, bei dem es sich nach ersten Ermittlungen um einen zündfähigen Sprengsatz handelt. © Tom Musche/dpaWegen des Verdachts eines Bombenbaus in einer Wohnung kam es in Halle am Samstag zu einem Großeinsatz der Polize

