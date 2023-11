Verbund hebt Ergebnis-Prognose an

Den vollständigen Artikel lesen ...Die Top 3 Dividendenaktien 2024In diesem Report stellen wir Ihnen 3 Top-Aktien aus dem Energie-Sektor vor, die Sie unbedingt auf Ihre Watchlist setzen müssen. Lassen Sie sich diese kostenlose Analyse nicht entgehen!Hier klicken

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FINANZENNET: Verbund-Aktie schwächer: Verbund hat im ersten Quartal den Gewinn leicht gesteigertDer teilstaatliche Stromkonzern Verbund hat im ersten Quartal den Gewinn im Vergleich zum Vorjahresquartal leicht gesteigert.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

RPONLINE: Umfrage-Ergebnisse zur BundestagswahlDie neusten Umfrage-Ergebnisse zur Bundestagswahl zeigen Abweichungen von den Ergebnissen der letzten Wahl. CDU und CSU erhalten 31 Prozent der Stimmen, SPD 16 Prozent, Grüne 13 Prozent, FDP 6 Prozent, AfD 21 Prozent, Linke 4 Prozent und sonstige Parteien 6 Prozent.

Herkunft: rponline | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: Aktuell: Öl-Lagerbestände +0,8 Mio Barrels (jetzt 421,9 Mio)Die wöchentlich vermeldeten Öl-Lagerbestände in den USA (Rohöl) wurden soeben mit 421,9 Millionen Barrels veröffentlicht. Dies ist im Vergleich zur Vorwoche ein Plus von 0,8 Millionen Barrels, wobei die

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: GSK meldet Gewinnsprung dank Impfstoff gegen RSVDer Nettogewinn aus dem fortgeführten Geschäft erreichte 1,46 Milliarden Pfund, nach 759 Millionen im Vorjahresquartal. Für den Gewinnsprung sorgte der Impfstoff Arexvy gegen das so genannte Respiratory Syncytial Virus (RSV). Analysten hatten sich mit 1,87 Milliarden Pfund allerdings noch mehr erhofft. Der Umsatz stieg im Berichtszeitraum von 7,83 Milliarden auf 8,15 Milliarden Pfund und übertraf damit die Erwartungen der Analysten von 7,77 Milliarden Pfund. RSV ist ein weltweit verbreiteter Erreger, der schwere Atemwegserkrankungen hervorrufen kann. Eine Infektion kann insbesondere für Ältere und Menschen mit geschwächtem Immunsystem, aber auch für Neugeborene und Säuglinge gefährlich werden. Der bereinigte Betriebsgewinn - eine der bevorzugten Kennzahlen des Unternehmens, die außergewöhnliche und andere einmalige Posten ausklammert - stieg im dritten Quartal um 15 Prozent auf 2,77 Milliarden Pfund, während der bereinigte Gewinn je Aktie aus fortgeführten Geschäften um 17 Prozent auf 50,4 Pence zulegte. Für das Gesamtjahr erwartet GSK nun ein Umsatzwachstum zwischen 12 und 13 Prozent statt 8 bis 10 Prozent. Beim bereinigten Betriebsergebnis rechnet der Konzern jetzt mit einem Anstieg von 13 bis 15 Prozent statt der bisher in Aussicht gestellten 11 bis 13 Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll zwischen 17 und 20 Prozent zulegen, bisher lag die Prognose hier bei 14 bis 17 Prozent.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

BILD: 18 Prozent weniger Kaufkraft seit Beginn des Teuer-Schocks 2021Die Commerzbank hat für BILD ermittelt, dass die Kaufkraft der Bundesbürger seit Anfang 2021 um 18 Prozent gesunken ist. Lohn und Erspartes sind 18 Prozent weniger wert als Ende 2020. Die Löhne sind um rund zehn Prozent gestiegen, während die Renten in den West-Bundesländern um knapp zehn Prozent und im Osten um zwölf Prozent gestiegen sind. Die Gewerkschaften streben höhere Löhne an, was zu höheren Kosten für Unternehmen führen würde.

Herkunft: BILD | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: PTA-News: SYZYGY AG: SYZYGY GROUP steigert Umsatzerlöse um 3 Prozent auf EUR 54 Mio. im 9-Monatszeitraum - operative EBIT-Marge beträgt über 7 ProzentDJ PTA-News: SYZYGY AG: SYZYGY GROUP steigert Umsatzerlöse um 3 Prozent auf EUR 54 Mio. im 9-Monatszeitraum - operative EBIT-Marge beträgt über 7 Prozent Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕