Verbreitung und Besitz von Kinderpornografie in Deutschland deutlich angestiegen

in Deutschland knapp 17.200 Kinder unter 14 Jahren als Opfer sexueller Gewalt erfasst. In fast jedem siebten Fall seien die Opfer sogar jünger als sechs Jahre gewesen, teilt das Bundeskriminalamt (BKA) in Wiesbaden mit.

In mehr als der Hälfte der Fälle kannten sich Opfer und Tatverdächtige, weil sie beispielsweise miteinander verwandt sind oder in irgendeiner Art befreundet waren. Außerdem wurden 1.211 Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren als Opfer sexueller Gewalt gezählt.Insgesamt ermittelte die Polizei in rund 15.500 Fällen, in denen die Opfer jünger als 14 Jahre alt waren. Diese Zahl liegt in etwa auf dem Niveau des Jahres 2021 (+0,1 Prozent).

Mehr Fälle wurden 2022 erfasst bei den Ermittlungen zu Verbreitung, Erwerb und Besitz sogenannter kinder- und jugendpornografischer Inhalte. Diese Zahl stieg im Vorjahresvergleich um 7,5 Prozent auf rund 42.100 Fälle. headtopics.com

Als Grund für den Anstieg verwies das BKA unter anderem auf vermehrte Hinweise der US-amerikanischen Organisation National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) sowie „in der stark gestiegenen, oftmals unbedachten Verbreitung entsprechender Darstellungen durch Kinder und Jugendliche über soziale Medien“., in dem die bekannt gewordenen Fälle des sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen registriert sind.

„Das Bundeslagebild zeigt deutlich das entsetzliche Ausmaß von sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche“, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). „Wir müssen alle Mittel des Rechtsstaats nutzen und optimieren, um junge Menschen besser zu schützen. Kein Täter darf sich sicher fühlen, kein Opfer ohne Hilfe bleiben. headtopics.com

Polizei durchsucht Wohnungen in Chemnitz und Umgebung wegen KinderpornografieDie Polizei hat zahlreiche Wohnungen in Chemnitz und Umgebung durchsucht. Im Fokus stehen zwölf Männer im Alter von 19 bis 71 Jahren. Es wurden Computertechnik, Speichermedien und Handys sichergestellt. Die Auswertung wird einige Zeit dauern. Es geht um den Verdacht von Verbreitung, Veröffentlichung, Erwerb und Besitz von Kinderpornografie. Weiterlesen ⮕

Anstieg der sexuellen Gewalt gegen Kinder in DeutschlandIm Jahr 2022 hat die Polizei in Deutschland knapp 17.200 Kinder unter 14 Jahren als Opfer sexueller Gewalt erfasst. In fast jedem siebten Fall seien die Opfer sogar jünger als sechs Jahre gewesen. Die Opfer kannten in mehr als der Hälfte der Fälle die Täter persönlich. Zudem wurden 1211 Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren als Opfer sexueller Gewalt gezählt. Die Zahl der Fälle von Verbreitung, Erwerb und Besitz kinder- und jugendpornografischer Inhalte stieg ebenfalls an. Weiterlesen ⮕

Usbeke schleust Migranten illegal nach DeutschlandEin Usbeke wird beschuldigt, illegal Migranten nach Deutschland geschleust zu haben. Er wurde bei der dritten Fahrt am Grenzübergang in Zittau erwischt. Weiterlesen ⮕

Bundeskanzler Scholz will Migrationszentren in Nigeria ausbauen - auch Energielieferungen nach Deutschland im GesprächBundeskanzler Scholz hat bei seinem Besuch im westafrikanischen Nigeria für eine engere Partnerschaft zur Steuerung der Migration geworben. Weiterlesen ⮕

Allerheiligen: Feiertag in DeutschlandIn Teilen Deutschlands ist Allerheiligen ein Feiertag. Wo haben die Menschen am 1. November frei? Und was wird dann überhaupt gefeiert?. 2023 fallen die Tage auf einen Mittwoch und Donnerstag. Doch nicht in allen Bundesländer werden sie als gesetzliche Feiertage anerkannt. Welchen Hintergrund haben die christlichen Feiertage? Und wo haben die Menschen frei? Wir beantworten die wichtigsten Fragen. Weiterlesen ⮕

Judentum in Deutschland: Wie können wir jüdisches Leben schützen?Deutsche Jüdinnen und Juden werden bedroht und angegriffen. Sie brauchen jetzt Solidarität – und den klaren Schutz durch den Rechtsstaat. Weiterlesen ⮕