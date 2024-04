Verbraucherzentrale Brandenburg unterstützt Verbraucher:innen in der Preiskrise

Ob Energie oder Lebensmittel – in vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens ist es in den vergangenen Monaten zu Preissteigerungen gekommen. Anlässlich des Weltverbrauchertag es am 15. März 2023 bietet die Verbraucherzentrale Brandenburg nützliche Informationen, kostenlose Veranstaltungen sowie einen Budgetplaner , um Verbraucher:innen in der Preiskrise zu unterstützen.

Interessierte können den Verbraucherzentrale-Budgetplaner kostenlos am 15. März zwischen 10 und 15 Uhr an den Standorten der Verbraucherzentrale Brandenburg in Potsdam, Frankfurt , Cottbus, Oranienburg, Rathenow und Eberswalde sowiePreiswert und vollwertig ernähren – Sparen beim Lebensmittel-Einkaufanlässlich des Weltverbrauchertages neben den Brandenburger Veranstaltungen eine Vielzahl kostenloser Online-Vorträge rund um das Sparen in Anspruch nehmen.

Die Verbraucherzentrale Brandenburg e.V. ist die wichtigste Interessenvertretung der Brandenburger Verbraucher:innen gegenüber Wirtschaft und Politik. Sie bietet unabhängige Verbraucherberatung, -information und -bildung zu zahlreichen Themen: Markt & Recht, Reise & Freizeit, Finanzen & Versicherungen, Lebensmittel & Ernährung, Digitales & Telekommunikation, Energie, Bauen & Wohnen. Zudem berät sie zu deutsch-polnischem Verbraucherrecht.

Darüber hinaus mahnt die VZB Unternehmen ab, die zu Ungunsten von Verbraucher:innen gegen geltendes Recht verstoßen und klärt die Öffentlichkeit über Verbraucherrechte, Abzockmaschen und Spartipps auf.Leipziger Dreieck, Leipziger Straße, Brauhausberg Für den 3.

