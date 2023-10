Verbraucherpreise: Inflationsrate in Baden-Württemberg fällt auf 4,4 Prozent

Die Inflation im Südwesten hat sich im Oktober voraussichtlich weiter verlangsamt. Die Teuerungsrate lag im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 4,4 Prozent - und damit erstmals seit Februar 2022 unter der Marke von 5,0 Prozent. Das teilte das Statistische Landesamt am Montag auf Grundlage vorläufiger Daten mit. Im Oktober 2022 war die Jahresteuerung mit 8,2 Prozent fast doppelt so hoch.

Im September hatte die Inflationsrate bei 5,1 Prozent gelegen, nach 7,0 Prozent im August. Im Vergleich zum September dieses Jahres blieb der Verbraucherpreisindex aber unverändert. Die endgültigen Zahlen werden am 3. November veröffentlicht. headtopics.com

Deutlich günstiger als vor einem Jahr waren den Angaben nach Heizöl (minus 20,5 Prozent) und Kraftstoffe (minus 6,2 Prozent). Die Preise für Nahrungsmittel stiegen hingegen um 6,6 Prozent und damit erneut überdurchschnittlich stark. Der Plus fiel aber geringer aus als in den Vormonaten.

