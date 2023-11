Verbraucher haben gewählt: Der Deutsche Bildungs-Award 2023 geht an …

Lernen für Kinder, Schule und Studium, berufliche Weiterbildung bis hin zu speziellen Bildungsangeboten - all dem trägt der Deutsche Bildungs-Award Rechnung. Der wird vom Deutschen Institut für Service-Qualität und ntv verliehen. Ausgezeichnet werden 132 Bildungsanbieter in 46 Kategorien. Über die Preisträger entschied eine großangelegte Verbraucherbefragung, bei der mehr als 33.000 Stimmen abgegeben wurden.

In der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Befragung wurde die Kundenzufriedenheit mit nicht-staatlichen Bildungsanbietern in den Bereichen Preis-Leistungs-Verhältnis, Angebot und Kundenservice untersucht.

Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität, zieht Bilanz: "Insbesondere Wertigkeit und Vielfalt der Angebote sorgen für Kundenzufriedenheit, die sich auch in einer hohen Weiterempfehlungsbereitschaft niederschlägt. Aus Verbrauchersicht sind erfreulich viele Bildungsanbieter empfehlenswert."

Die Befragten konnten je Kategorie nur ein Unternehmen bewerten, zu dem sie in den letzten zwölf Monaten Kontakt beziehungsweise dessen Dienstleistung oder Produkte sie genutzt hatten. In die Auswertung gelangten 345 Unternehmen und Einrichtungen, die mindestens 80 Verbrauchermeinungen erreichten.

