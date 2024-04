Verblüffender Effekt: Negative Schaltsekunde kann durch Klimawandel verzögert werden

Verblüffender Effekt: Unserer Weltzeit steht eine potenziell hochriskante Anpassung bevor – eine negative Schaltsekunde. Sie soll die schneller werdende Erdrotation ausgleichen. Doch dank des Klimawandels können wir diese noch nie zuvor gemachte Umstellung noch einige Jahre hinauszögern, wie ein US-Forscher entdeckt hat. Der Grund: Die verstärkte Eisschmelze der Polargebiete wirkt wie eine Bremse für die Drehung unseres Planeten.

