Verband begrüßt erleichterte Arbeitsaufnahme für Flüchtlinge

Asylbewerber und Ausländer, die über eine Duldung verfügen, sollen künftig schneller Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten. Das sieht eine Formulierungshilfe vor, die das Bundeskabinett am Mittwoch zusammen mit weiteren Änderungen im Ausländerrecht und der Strafprozessordnung beschlossen hat. Sie sieht vor, dass Geduldeten im Regelfall eine Beschäftigungserlaubnis erteilt wird.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

STERNDE: Migration: Verband begrüßt leichtere Arbeitsaufnahme für GeflüchteteBerlin (bb) - Die Wirtschaft in der Region begrüßt Pläne der Bundesregierung, Asylbewerbern den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern. «Die Richtung

Herkunft: sternde | Weiterlesen ⮕

NTVDE: Berlin & Brandenburg: Verband begrüßt leichtere Arbeitsaufnahme für GeflüchteteAktuelle Nachrichten aus Berlin und Brandenburg

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕

TAGESSPIEGEL: „Die Richtung stimmt“: Verband begrüßt beschleunigte Arbeitsaufnahme für GeflüchteteAsylbewerber und Ausländer mit einer Duldung erhalten künftig einen vereinfachten Zugang zum Arbeitsmarkt. Der Unterenehmerverband Brandenburg-Berlin begrüßt das Vorhaben.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen ⮕

SPIEGEL_TOP: Integration in den Arbeitsmarkt: Kabinett erlaubt Geflüchteten frühere ArbeitsaufnahmeMit dem Beschluss will die Bundesregierung Asylsuchenden und Geduldeten einen rascheren und leichteren Zugang zum Arbeitsmarkt ermöglichen. Dafür werden Strafmaßnahmen gegen Schleuser verschärft.

Herkunft: SPIEGEL_Top | Weiterlesen ⮕

BR24: Bundesregierung erleichtert Arbeitsaufnahme für Asylbewerber und GeduldeteDie Bundesregierung hat beschlossen, dass Asylbewerber und Geduldete in Deutschland schneller Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten sollen. Bisher mussten Asylbewerber neun Monate und Geduldete noch länger auf eine Arbeitserlaubnis warten. Nach den neuen Regelungen dürfen alle nach sechs Monaten arbeiten. Zudem soll das Strafrecht für illegale Schleuser verschärft werden.

Herkunft: BR24 | Weiterlesen ⮕

DERSPIEGEL: Integration in den Arbeitsmarkt: Kabinett erlaubt Geflüchteten frühere ArbeitsaufnahmeMit dem Beschluss will die Bundesregierung Asylsuchenden und Geduldeten einen rascheren und leichteren Zugang zum Arbeitsmarkt ermöglichen. Dafür werden Strafmaßnahmen gegen Schleuser verschärft.

Herkunft: derspiegel | Weiterlesen ⮕