Verabschiedung des KI-Regulierungsgesetzes in der EU verzögert sich

Das Online-Portal Euraktiv berichtet unter Berufung auf informierte Quellen, dass die Verabschiedung des Gesetzes zur Regulierung von KI-Anwendungen in der EU ins Stocken geraten ist. Der Hauptstreitpunkt betrifft die Regulierung von großen Sprachmodellen wie Llama 2 oder GPT-4. Einige Regierungen, darunter Frankreich und Deutschland, sind gegen eine strenge Regulierung solcher Modelle.

Sollte der Prozess nicht bald wieder in Gang kommen, könnte das Gesetz möglicherweise nicht rechtzeitig vor der Europaparlamentswahl im Juni 2024 verabschiedet werden. Das ehrgeizige Vorhaben könnte sogar komplett scheitern. Wolfgang Stieler, der nach seinem Physikstudium zum Journalismus wechselte, arbeitete von 1998 bis 2005 bei der c't und ist nun Redakteur bei der Technology Review. Er betreut ein breites Themenspektrum von Künstlicher Intelligenz und Robotik über Netzpolitik bis hin zur zukünftigen Energieversorgung

TAGESSCHAU: Bundestag beschließt Gesetz zur Anpassung an KlimawandelAngesichts des Klimawandels müssen Bund, Länder und Kommunen künftig Pläne zur Anpassung an dessen Folgen ausarbeiten. Der Bundestag billigte ein Gesetz, das eine Vorsorgestrategie vorschreibt. Die Union kritisierte die Finanzierungsfrage.

NWNEWS: Bundestag ringt um Etat nach Haushalts-Urteil des BundesverfassungsgerichtsNach dem Haushalts-Urteil des Bundesverfassungsgerichts ringt der Bundestag um den Etat für das kommende Jahr. Es könne jetzt kein «Business as usual» geben, mahnte die oppositionelle Union. Denn die Entscheidung der Karlsruher Richter reißt womöglich nicht nur eine 60 Milliarden große Lücke in die Finanzierung von Projekten für den Klimaschutz und den klimafreundlichen Umbau der Industrie. Sie droht den Umgang mit schuldenfinanzierten Sondervermögen generell auf den Kopf zu stellen, von denen es in Bund und Ländern einige gibt. Allein der Bund unterhält 29 dieser Sondertöpfe neben dem Haushalt mit Verschuldungsmöglichkeiten in Höhe mehrerer Hundert Milliarden Euro. Ampel will an Zeitplan für Verabschiedung des Haushalts festhalten «Es ist jetzt zu früh bereits eine Debatte über grundlegende Konsequenzen zu führen», bremste Finanzminister Christian Lindner im Bundestag. Die Bundesregierung werte das Urteil sorgfältig aus

SZAKTUELL: SPD und CDU bringen erstes saarländisches Kinderschutzgesetz auf den WegWie lassen sich Kinder im Saarland am besten vor Missbrauch und Gewalt schützen? Lange haben SPD und CDU gestritten. Nun haben die Fraktionen gemeinsam das erste saarländische Kinderschutzgesetz auf den Weg gebracht.

HEİSEONLİNE: Wer soll die EU-Regeln des Digital Service Act (DSA) in Deutschland durchsetzen?Am 17. Februar 2024 müssten die Behörden der Bundesrepublik eigentlich startklar sein. Doch das wird kaum etwas werden. Denn das Digitale-Dienste-Gesetz (DDG), mit dem Deutschlands Aufsichtsregime organisiert werden soll, hängt vor der Kabinettssitzung weiterhin in der Luft. Kernstreitpunkt: Die zuständigen Behörden – und wer wie mitbeaufsichtigen darf.

GAMESTAR_DE: Boiling Point: Ein ambitioniertes Open-World-Spiel, das nicht ganz gelungen istEin Blick auf das ambitionierte Open-World-Spiel Boiling Point und seine Schwierigkeiten bei der Umsetzung

TAGESSPİEGEL: GDL-Chef schließt weitere Warnstreiks bei der Deutschen Bahn nicht ausBei der Bahn geht so gut wie nichts mehr. Wegen des Warnstreiks der GDL fallen etliche Verbindungen aus. In manchen Regionen wird heute kein einziger Zug fahren. In Berlin und Brandenburg sind zum Teil Busse im Einsatz.

