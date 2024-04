Venedig erinnert mit Ausstellung an Marco Polo

700 Jahre ist es her, dass Marco Polo in Venedig starb. Nun erinnert seine Heimatstadt in einer großen Ausstellung an ihren berühmtesten Bürger. Mit einer großen Ausstellung erinnert Venedig zum 700. Todestag an seinen berühmtesten Bürger Marco Polo (vermutlich 1254-1324). Die eröffnete Schau mit Ausgrabungsfunden, Karten und Büchern ist bis zum 29. September im Dogenpalast zu sehen.

Dabei sind Leihgaben aus vielen Ländern, die der Kaufmann aus der italienischen Lagunenstadt bereist hatte: von Armenien über die Mongolei bis nach China. Die Ausstellung"I Mondi di Marco Polo" ("Die Welten des Marco Polo") gehört zu den Höhepunkten eines ganzen Marco-Polo-Jahres in Venedig. Die Stadt mit inzwischen weniger als 50.000 dauerhaften Einwohnern versucht damit, trotz aller Probleme mit dem Massentourismus noch mehr Besucher nach Venedig zu locken. Auch der dortige Karneval stand in diesem Jahr schon unter dem Motto:"In den Osten - Die erstaunliche Reise von Marco Polo

Venedig Marco Polo Ausstellung Todestag Dogenpalast Kultur

